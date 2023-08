Augsburg

12:00 Uhr

Abenteuerspielplatz: In der Kinderstadt haben die Jüngsten das Sagen

Im Augsburger Stadtteil Hammerschmiede läuft in den Ferien ein besonderes Projekt für Kinder. Sie können in der Kinderstadt in die Welt der Erwachsenen schlüpfen.

Auf dem Augsburger Abenteuerspielplatz in der Hammerschmiede haben in den Ferien wieder die Kinder das Sagen. Seit Donnerstag heißt es dort "Tore auf und willkommen ihr neuen Bürgerinnen und Bürger", jeden Tag wird eine Stadtverwaltung aufgebaut, in denen Buben und Mädchen in die Rollen von Bewohnern und Politikern schlüpfen. Ziel ist es, Demokratie im Kindesalter zu fördern, städtische Zusammenhänge und Abläufe zu verstehen und durch aktives Einwirken zu prägen. Die Kinder melden sich im Kinderstadtrathaus an, um zu Bürger der Stadt zu werden, suchen sich im Arbeitsamt einen Job oder machen sich mit ihrer Geschäftsidee selbständig. Es gibt eine eigene Spielstadtwährung, die „Abenteuros“, und natürlich auch eine Bank. Im Freizeitpark, im Kino, im Schwimmbad oder im „Gasthaus zum wilden Schaf“, bei der Post oder für tolle Events können die Abenteuros wieder ausgegeben werden. Mitmachen können Buben und Mädchen zwischen 6 und 13 Jahren. Die Spielstadt findet jeweils Dienstag bis Samstag (nicht an den Feiertagen) jeweils von 13 bis 18 Uhr statt, der Unkostenbeitrag für einen Tag beträgt 2 Euro, für eine Woche 5 Euro. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. (AZ)

