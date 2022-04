Abgehängte Decke fällt in Schnellimbiss-Restaurant herab

Das Unglück geht glimpflich aus. Menschen kamen bei dem Vorfall in Pfersee nicht zu Schaden.

Zwischenfall am Sonntag in einem Schnellimbiss-Restaurant in Pfersee: Eine abgehängte Decke hatte sich gelöst und stürzte zu Boden. Wie die Polizei informiert, wurde niemand verletzt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 13 Uhr in der Flandernstraße. Es gab einen größeren Rettungseinsatz. (möh)