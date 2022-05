Augsburg

vor 31 Min.

Abgeordnete Strohmayr fordert Diskussion zur Uniklinik-Sanierung

Vor zehn Jahren wurde an der Uniklinik der OP-Trakt saniert. Nun steht eine deutlich größere Sanierung des Hauses an - oder gar ein Neubau?

Plus Bis zu 15 Jahre könnte die Sanierung der Augsburger Uniklinik dauern. Die SPD-Abgeordnete Simone Strohmayr fürchtet dabei erhebliche Nachteile für das Krankenhaus.

Von Stefan Krog

Die SPD-Landtagsabgeordnete Simone Strohmayr (Stadtbergen) fordert eine politische Diskussion darüber, ob das Hauptgebäude der Uniklinik - das vierflügelige zwölfstöckige Hochhaus - saniert oder neu gebaut werden soll. Auch der Vorstandsvorsitzende der Uniklinik, Prof. Michael Beyer, hatte zuletzt für eine Diskussion über das Thema geworben. Beyer und Strohmayr fürchten die Nachteile, die eine Sanierung, die bis zu 15 Jahre dauern dürfte und frühestens in acht Jahren begonnen werden könnte, für das Haus hätte. "Das wäre mit massiven Belastungen verbunden", so Strohmayr am Freitag.

