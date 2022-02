Abgewiesener Patient wütet vor der Augsburger Uniklinik

Der 31-Jährige wollte in die Notaufnahme der Uniklinik Augsburg. Weil er keine Maske trug, wurde ihm der Zutritt verwehrt. Aus Wut darüber rastet der Mann aus.

Jede Menge Ärger bekommt ein 31-jähriger Mann, der vor der Universitätsklinik Augsburg ausrastete. Er hinterließ nicht nur einen Sachschaden von 3000 Euro, sondern leistete auch erheblichen Widerstand bei seiner Festnahme. Ursache für das Verhalten dürfte sein, dass der abgewiesene Patient stark alkoholisiert war.

Wie die Polizei informiert, war am Freitag gegen 18.15 Uhr der 31-Jährige im Außenbereich der Notaufnahme der Uniklinik dabei beobachtet worden, wie er drei Parkplatzschranken abriss und ein Auto beschädigte. Die vom Sicherheitsdienst des Krankenhauses verständigte Polizeistreife setzte den aggressiven Mann vor Ort in das Dienstfahrzeug, um den Sachverhalt abzuklären.

Der Verletzte wollte keine Maske aufsetzen

Dabei stellte sich heraus, dass sich der Randalierer mit einer Verletzung in der Notaufnahme vorgestellt hatte. Der Zutritt wurde ihm verweigert, weil sich der Verletzte geweigert hatte, eine Maske zu tragen. Vor der Notaufnahme riss er dann drei Schranken ab und beschädigte ein parkendes Auto.

Während der Aufnahme des Sachverhalts beschädigte er außerdem das polizeiliche Dienstfahrzeug und leistete in der Folge massiven Widerstand. Er verursachte einen Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro und wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen. Bei der Verbringung in den Arrest beleidigte er die Einsatzkräfte und leistete erneut Widerstand, so die Polizei.

Der Alkoholtest ergibt Wert von 2,5 Promille

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Der Aggressor muss sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung, Beleidigung und eines Verstoßes nach dem Infektionsschutzgesetz verantworten.

