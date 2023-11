Augsburg

06:00 Uhr

Abnahme der Israel-Flagge: Fraktionen im Stadtrat reagieren unterschiedlich

Plus Viele Fraktionen unterstreichen den Wunsch nach einer deutlichen Solidaritätsbekundung mit Israel. Nicht alle bewerten die Abnahme der Israel-Flagge als richtig.

Von Miriam Zissler Artikel anhören Shape

Seit Wochen sorgt die Israel-Flagge auf dem Rathausplatz für viel Gesprächsstoff – auch außerhalb der Stadtgrenzen. Für den Plan, die Israel-Flagge abzunehmen, erntete die Stadt viel Kritik. Nun wurde das Vorgehen auf einer Pressekonferenz erläutert und ein neues Banner am Verwaltungsgebäude, als Zeichen der Solidarität mit Israel, angekündigt. Die Entscheidungen der Stadtregierung werden von den Stadtratsfraktionen unterschiedlich bewertet.

Die Stadtgesellschaft dürfe sich, vereinigt hinter dem Wunsch nach Frieden, nicht spalten lassen, heißt es aus der Grünen-Stadtratsfraktion. Sie sehe es als "starkes Zeichen der Solidarität mit allen Trauernden und Opfern in den aktuellen Konfliktregionen" an, dass nach Absprachen zwischen Stadtspitze, Israelitischer Kultusgemeinde (IKG), den ukrainischen Vereinen und dem Ältestenrat, beide Landesfahnen nach dem Volkstrauertag ab- und ein übergeordnetes Friedenssymbol aufgehängt wird. "Zu gegebenen Anlässen sollen die Fahnen aber wieder aufgehängt werden. Zudem soll am Verwaltungsgebäude ein großflächiges Banner platziert werden." Leo Dietz, CSU-Fraktionsvorsitzender, betont, dass die CSU-Stadtratsfraktion nach intensiver Beratung mit der Stadtspitze vollumfänglich hinter dem Vorgehen und den Maßnahmen der Oberbürgermeisterin stehe. Die anderen Fraktionen sehen die Vorgänge rund um die Israel-Flagge differenzierter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen