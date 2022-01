Augsburg

Abriss: Das alte Gögginger Feuerwehrhaus ist Geschichte

Plus Das Gebäude an der Wellenburger Allee hat 70 Jahre lang als Gerätehaus für die Freiwillige Feuerwehr Göggingen gedient. Jetzt wurde es abgerissen. Was dort entstehen könnte.

Von Fridtjof Atterdal

70 Jahre lang residierte die Freiwillige Feuerwehr in Göggingen in ihrem alten Feuerwehrhaus an der Wellenburger Straße - seit wenigen Tagen ist das Gebäude Geschichte. Die Eigentümerin des Feuerwehrhauses, die Gögginger Hessing Stiftung, hat das ehemalige Bauernhaus abreißen lassen. Nicht nur die Gögginger fragen sich, was auf dem Grundstück in Nachbarschaft zur Hessingpark Clinic entstehen könnte.

