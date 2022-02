Augsburg

06:30 Uhr

Abriss: Das Forsthaus am Haunstetter Waldesrand ist verschwunden

Plus Es stand jahrzehntelang am Waldsaum von Haunstetten. Seit wenigen Wochen ist das Forsthaus von der Bildfläche verschwunden. Warum es abgerissen wurde.

Von Ina Marks

Auf einmal war es weg. Trine Gutjahr traute ihren Augen kaum. Die Augsburgerin geht gerne spazieren, vor allem im Stadtwald. Eine ihrer Strecken führt von Haunstetten vom Klinikum Süd kommend in den Wald. Ein Blickfang war für sie dabei immer das Forsthaus am Waldesrand, das in seinem rötlichen Holzton leuchtete. "Zum Glück", sagt sie. "habe ich es einige Male fotografiert." Denn seit ein paar Wochen ist das alte Forsthaus von der Bildfläche verschwunden. Was ist mit dem Holzhaus in der idyllischen Lage passiert?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen