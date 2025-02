Abriss der Goggelesbrücke begann vor 20 Jahren

Es ist 20 Jahre her, dass ein Wahrzeichen im Augsburger Westen verschwand: Das Foto mit den Baggern, die an der baufälligen Goggelesbrücke in Pfersee einen Damm zur Sicherung aufschütteten, entstand heute vor 20 Jahren. Damals musste schnell gehandelt werden, nachdem ein Hochwasser Betonbrocken aus den Stützpfeilern herausbrach und der Fußgängersteg unterspült wurde. Weil ein Einsturz des Bauwerks zwischen Luitpoldbrücke und der Ackermann-Brücke innerhalb weniger Stunden wahrscheinlich schien, waren Feuerwehr und Polizei mit einem großen Aufgebot vor Ort, um Trümmer zu räumen. Am Folgetag wurde der Damm aufgeschüttet, um mit Baggern und Kränen Zugang im Flussbett zu haben.

