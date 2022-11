Abriss in der Innenstadt: Die alte Stadtbücherei verschwindet

Die alte Stadtbücherei in Augsburg muss wegen der Erweiterung der Staats- und Stadtbibliothek weichen. Die Online-Börse war ein voller Erfolg.

Dass die alte Stadtbücherei abgerissen wird, steht schon lange fest - in diesen Tagen ist es so weit. Hintergrund: Die benachbarte Staats- und Stadtbibliothek wird modernisiert und erweitert. So soll unter anderem das wertvolle Archivgut besser geschützt werden. Neben dem historischen Gebäude wird ein Zwillingsbau errichtet, deshalb muss die alte Stadtbücherei aus den 1950er-Jahren weichen.

Wie berichtet werden bei dem Abriss aber nicht viele verwertbare Teile der Ausstattung auf der Bauschuttdeponie landen. Das Staatliche Bauamt hatte sie zum ersten Mal zum Verkauf freigegeben. Mit Erfolg: Von den rund 370 angebotenen Teilen konnten in der Online-Börse ein Großteil verkauft werden. Besonders begehrt waren Kupferkabel, wohl wegen des hohen Marktpreises für das Halbedelmetall. Aber auch Glasbausteine, Türen, Fenster und Lampen gingen gut weg. Toiletten fanden ebenfalls Käufer, hieß es aus dem Staatlichen Bauamt Augsburg.

Baubeginn des neuen Gebäudes soll 2024 sein

Die Arbeiten an der Baugrube sollen Anfang 2023 beginnen. Die weitere Vorgehensweise soll demnach stufenweise stattfinden und von einer archäologischen Erkundung des Geländes begleitet werden. Anfang 2024 seien die Betonierung der Bodenplatte und der konkrete Baubeginn geplant. Ab diesem Zeitpunkt wird mit einer Bauzeit von zwei Jahren gerechnet. (ziss)

