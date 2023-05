Augsburg

06:30 Uhr

Abrisspläne vom Tisch: Kapelle mit Partykeller steht jetzt unter Schutz

Das Tauziehen um den Erhalt dieser Kapelle in der Schillstraße ist entschieden.

Plus Viele haben für den Erhalt des Gotteshauses mit Partykeller in Lechhausen gekämpft. Jetzt gibt es einen Erfolg, aber immer noch eine ungelöste Frage.

Sie ist eines der ungewöhnlichsten Gotteshäuser in Augsburg, nur relative wenige Menschen haben Zutritt und meistens ist sie geschlossen: die Kapelle des kirchlichen Albertus-Magnus-Studentenwohnheims mit angeschlossenem Partykeller an der Schillstraße. Zuletzt wollte sogar die katholische Kirche die Kapelle abreißen. Jetzt kommt es anders.

Bekannt wurden die Abbruchpläne im vergangenen November. Das Bistum möchte auf dem Grundstück in Lechhausen neben der früheren Pädagogischen Hochschule (PH) an der Schillstraße möglichst viele neue Sozialwohnungen bauen. Diese werden in Augsburg dringend benötigt. Pressesprecher Ulrich Bobinger sagte damals: "Wegen der angespannten Wohnraumsituation hat sich das Bistum bewusst für einen Abbruch der Kapelle entschieden, damit mehr Wohnraum zur Verfügung gestellt werden kann." Auch das benachbarte Studentenwohnheim soll weichen. Es gilt als marode und mit vertretbarem Aufwand nicht mehr sanierbar.

