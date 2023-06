Auf der Lechhauser Kirchweih gibt es kein "Bobs"-Festzelt mehr

Für die Lechhauser Kirchweih muss wohl wieder ein neuer Festwirt gesucht werden. Stefan "Bob" Meitinger hat der Stadt abgesagt.

Der Augsburger Gastronom Stefan "Bob" Meitinger wird in diesem Jahr nicht das Festzelt auf der Lechhauser Kirchweih betreiben. Das entschied er am Montag im Gespräch mit der Stadt. Vorausgegangen waren längere Verhandlungen, die offenbar nicht zu Meitingers Zufriedenheit verlaufen sind. "Ich habe heute der Stadt final abgesagt", sagt Meitinger auf Anfrage. Die Stadt habe Versprechungen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb des Bierzeltes in Lechhausen gemacht worden seien, nicht einhalten können. Welche Versprechungen das waren, wollte Meitinger nicht näher ausführen.

Volksfest in Augsburg: Im vorigen Jahr war "Bob" erstmals der Festwirt auf der Kirchweih

Im vergangenen Jahr hatte "Bob" Meitinger, der Macher des "Sommer am Kiez", zum ersten Mal das Festzelt auf der Lechhauser Kirchweih übernommen. Das Festzelt, das mit hochkarätigen Bands punkten konnte, wurden gut angenommen. Allerdings kam es auch immer wieder zu Problemen mit der Stadt, die unter anderem die Größe des Bierzeltes bemängelte. Es war demnach größer als zunächst von der Stadt genehmigt. Wie viele Menschen ins Bierzelt dürfen, war wohl auch einer der Knackpunkte für die Verhandlungen mit der Stadt für dieses Jahr. Wie zu hören war, hätte sich Meitinger mindestens 1200 Besucher gewünscht, damit sich die Auftritte guter Bands für ihn lohnen, die Stadt wollte offensichtlich wesentlich weniger Menschen zulassen.

Lesen Sie dazu auch