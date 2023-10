Abschied vom Lebenswerk des Künstlers Hannes Conrad

Hannes Conrad schuf Kunst aus Holz. Hunderte raue, schroffe oder weich geschliffene Figuren. Im Dezember starb der Künstler. Was wird aus seinen Werken?

Die Holzskulpturen von Hannes Conrad werden in der Kantine der Domsingknaben, im Christian-Dierig-Haus, in der Westparkschule, in der altkatholischen, der St. Pankratius- und der Herz-Jesu-Kirche ausgestellt. Sie waren sein Leben. In seiner Werkstatt in Pöttmes arbeitete er zwei Tage in der Woche, schlief neben seinen Werken, um, wenn die Eingaben riefen, direkt an die Arbeit zu springen. Eigentlich war er Technischer Zeichner und studierte später Heilpädagogik. Er arbeitete als leitender Angestellter in einer sozialen Einrichtung. Doch 1999 stieg er dort aus, baute seine Werkstatt mit großer Halle und Seminarräumen aus. All dies sind Erinnerungen: Conrad starb vergangenen Dezember. Seine Frau stand vor der Frage: Wohin mit all den Werken? Nun hat sie eine Antwort.

„Er hat diese Arbeit geliebt“, erzählt Ute Conrad (69), die mit ihm zusammen die Seminare organisierte, die Buchhaltung machte und die Verpflegung übernahm. Auch Ute Conrad ist in Augsburg keine Unbekannte. Sie war als Parteilose sechs Jahre für die Grünen im Stadtrat und arbeitete anschließend bis zur Corona-Pandemie auf der Demenz-Pflegestation im Dierig-Haus.

Die Maschinen zur Holzverarbeitung nahmen sie sogar mit in den Urlaub

Holzsorgen hatten sie nie, versichert sie. Die Menschen in und um Augsburg und Pöttmes kannten ihren Mann, riefen an. Wenn ein neuer Kindergarten gebaut wurde, sagte ihm der Bauherr: „Fünf Ahornbäume kannst du abholen.“ Der Nachschub war nicht nur für ihn, sondern auch für seine Seminarteilnehmer, die mit Ideen schwanger gingen, eine Auszeit brauchten oder auch Angehörige durch Tod und Krankheit verloren hatten. Das Ehepaar, das selbst zwei Söhne hat, organisierte Seminare in Pöttmes, im Bayerischen Wald und in der Toskana, nahmen die notwendigen Maschinen und Geräte mit. Viele kamen immer wieder, Stammgäste. „Mein Mann war ein Seelenmensch, ein energetischer, mitfühlender, lebendiger Mensch. Er hat als Künstler und Pädagoge andere angezogen wie ein Magnet, konnte sie trösten, auffangen oder auch einfach mit ihnen am Holz arbeiten.“ So wie der Teilnehmer, der ein kleines Objekt fertigte. Am Ende des Seminars sprach er erstmals seit dem Tod der Tochter wieder ihren Namen aus, versprach, ihr die Skulptur auf den Friedhof zu bringen.

Im letzten Dezember starb Hannes Conrad. Ausstellungen und Verkäufe machten ihn in der Region bekannt. Auf der aktuellen Kunstmeile in Pfersee waren Stücke von ihm in den Schaufenstern eines Architekturbüros und eines Uhrmachers zu sehen. Seine letzten Tage verbrachte er mit seiner Familie. Er hinterließ hunderte Kunstwerke. Ein Erbe, Erinnerung und Bürde zugleich, sagt die Witwe. Noch vor der Beerdigung musste sie die 180 Quadratmeter große Pöttmeser Halle auflösen. Um in ihrer Seele Raum zu schaffen für die Trauer anderer Menschen, die sich von ihm verabschieden wollten. Sie brachte die teils menschengroßen Skulpturen aus hellem Ahorn, schwarzer Mooreiche, den vielfarbigen Stämmen der Obstbäume und der Eibe in einem Altersheim in Ulm, bei Freunden, in Kirchen und Arztpraxen unter. Erst einmal.

Jetzt geht sie den nächsten Schritt des Abschieds. Am 21. Oktober wird sie etwa 200 der Werke zum offenen Verkauf anbieten. „Jeder und jede kann kommen, beim Preis gibt es Verhandlungsspielraum. Es geht mir nicht ums Geld, sondern um eine gute Heimat für die schönen Stücke“, erklärt sie. Schwer fällt es schon. Aber die Erinnerung an Hannes Conrad werde so an vielen Orten weiterleben, sagt sie. Um Anmeldung wird gebeten, sie ist aber keine Voraussetzung zum Schauen und Berühren. Tasten und Fühlen ist ausdrücklich Teil der Kunst von Hannes Conrad, es gehört dazu und ist auch von Ute Conrad ausdrücklich erwünscht.

Info: Der Verkauf findet bei Treppen-Schmid, Gessertshausener Straße 4, in Neusäß/Vogelsang statt. Kontakt: ute.conrad@gmx.de