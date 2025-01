Abseits der Einsätze spielt die Geselligkeit eine wichtige Rolle

Wenn es in Augsburg brennt, ist die Berufsfeuerwehr stets gefordert. Schnell vergisst man, dass es weitere Rettungskräfte gibt. Werksfeuerwehren sind Bestandteils des Brandschutzes. Eine wichtige Rolle spielen zudem die acht Freiwilligen Feuerwehren im Stadtgebiet. Hier tut sich immer etwas. Die Freiwillige Feuerwehr Lechhausen ist zwischenzeitlich in den Einsatzdienst eingebunden. Die Truppe wird als Drohnenspezialisten eingesetzt. Ordnungsreferent Frank Pintsch spricht von einer positiven Entwicklung: „Die Entscheidung, diese Sonderaufgabe an Lechhausen zu geben, war richtig und bindet die neue Wehr bereits fachlich sehr vielfältig ins Einsatzgeschehen ein.“ Die Geselligkeit kommt bei den Wehren nicht zu kurz, dafür sorgen die Feuerwehrvereine. Im Jahr 2025 gibt es in Pfersee und Bergheim Grund zum Feiern.

Feuerwehr Haunstetten: Startschuss für das neue Gerätehaus fällt

Ein großer Schritt steht für die Freiwilligen Feuerwehr Haunstetten an. Die Baugenehmigung für das neue Gerätehaus liegt vor. „Hier werden im Jahr 2025 die Bagger anrollen“, sagt Pintsch. Die Stadt Augsburg investiert einen Millionenbetrag. Das Vorgehen ist mit den Verantwortlichen vor Ort abgestimmt. Die Feuerwehr zieht für eine Übergangsphase aus. Es geht in das ehemalige Depot des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebes (AWS) direkt hinter dem aktuellen Feuerwehrgerätehaus. Das neue Gerätehaus wird 59 Meter lang und bis zu 27 Meter breit entlang der Isarstraße errichtet. Ausgerückt wird künftig im Alarmfall über die Isarstraße.

Die Freiwillige Feuerwehr Haunstetten ist erprobt, bei der Feuerwehr Lechhausen kommen die Dinge ins Rollen. Pintsch erläutert: „Die Feuerwehrleute sind samstags regelmäßig auf der Hauptfeuerwache an der Berliner Allee und stehen mit der übernommenen Sonderaufgabe „Drohnentechnologie“ rund-um-die-Uhr für Einsätze zur Verfügung.“ Die Drohne leiste wertvolle Dienste, wenn bei Bränden Aufklärung aus der Luft benötigt werde.

Ein Rückblick auf das Jahr 2019: Die Fahnenweihe der Freiwilligen Feuerwehr Lechhausen fand statt. Foto: Klaus Rainer Krieger

Noch hat die Feuerwehr Lechhausen kein eigenes Gerätehaus. Für die Anmietung eines Gebäudes stehen Mittel im Doppelhaushalt zur Verfügung. Man habe ein geeignetes Objekt ausfindig gemacht, sagt der Referent: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Anmietung des Objekts jetzt sehr zeitnah durch Vertragsunterschrift erfolgt.“ Zudem müsse ein eigenes Einsatzfahrzeug beschafft werden. Die Entscheidung sei gefallen. Unter Berücksichtigung der örtlichen Bedarfe und Verhältnisse im dicht bebauten, urbanen Gebiet von Lechhausen ist die Wahl auf ein sogenanntes Mittleres Löschfahrzeugs gefallen.

Es ist ein Löschfahrzeug, das überwiegend zur Brandbekämpfung mit einer vom Fahrzeugmotor angetriebenen Feuerlöschkreiselpumpe, einer Einrichtung zur schnellen Wasserabgabe oder einer Schnellangriffseinrichtung, einem Löschwasserbehälter sowie einer feuerwehrtechnischen Beladung ausgestattet ist, heißt es zu den technischen Standards.

Pintsch lobt die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren in Augsburg: Sie sind nach seinen Worten unverzichtbarer Bestandteil in der Sicherheitsarchitektur und bilden zusammen mit den Kollegen der Berufsfeuerwehr die bestmögliche Grundlage des Brand- und Katastrophenschutzes in der Stadt. Es gehe nicht allein um die Bekämpfung von Bränden. Die Freiwilligen Feuerwehren wirken darüber hinaus insbesondere bei stadtteilspezifischen Veranstaltungen mit. Beispielhaft sei die Absicherung von Martinsumzügen oder Prozessionen zu nennen, sagt Pintsch.

Feuerwehrvereine sind in den Stadtteilen engagiert

Den Freiwilligen Feuerwehren sind für ihre jeweiligen Stadtteile als aktive Vereine bei vielen Veranstaltungen präsent und bereichern das Stadtleben mit eigenen Festen. Zwei größere Veranstaltungen kündigen sich an. Die Freiwillige Feuerwehr Pfersee feiert am 25. Mai das Jubiläum zur 50-jährigen Wiedergründung. Ein Festumzug, eine Fahrzeugweihe und ein Tag der Offenen Tür sind geplant. Die Freiwillige Feuerwehr Bergeim feiert vom 17. bis 20. Juli ihr 150-jähriges Jubiläum mit Aktivitäten in Bergheim.

Stillstand ist nicht vorgesehen. Der Feuerwehrbedarfsplan der Stadt regelt, wie Prioritäten zu setzen sind. Dazu zählen derzeit der Neubau Feuerwache West der Berufsfeuerwehr, der Neubau für die Feuerwehr Haunstetten sowie die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr Lechhausen. Referent Pintsch sagt: „Dies ist alles in der Abarbeitung, deshalb steht nun eine Fortschreibung und Aktualisierung des Bedarfsplans an.“