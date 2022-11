Abstellzonen für E-Scooter: Stadt im Gespräch mit Anbietern

Diskutiert wird, das Parken in der Innenstadt nur noch an bestimmten Standorten freizugeben. Die Bauverwaltung setzt auf ein freiwilliges Modell.

Die Stadt ist aktuell im Gespräch mit den drei in Augsburg aktiven Anbieter-Firmen von Leih-E-Scootern, was gesonderte Abstellzonen in der Innenstadt betrifft. Rechtlich dürfen die Roller, wie auch Fahrräder, auf dem Gehweg abgestellt werden. Die Leih-Fahrzeuge werden allerdings teils mitten auf dem Bürgersteig geparkt oder von Vandalen und Vandalinnen umgeworfen, sodass sie zum Hindernis für Fußgänger und Fußgängerinnen werden.

E-Scooter nur noch an bestimmten Orten in Augsburg abstellen?

Man setze darauf, dass sich die Betreiber freiwillig dazu verpflichten, dass ihre Fahrzeuge nur noch in bestimmten Zonen in der Innenstadt abgestellt werden können, so Tiefbauamts-Leiter Gunther Höhnberg. Man habe mehrere Standorte ausgearbeitet und sei im Gespräch mit den Firmen. Andere Städte wie Nürnberg fahren eine restriktivere Linie, was die Nutzung von Gehwegen als Parkflächen betrifft. Allerdings sei die rechtliche Lage dazu nicht eindeutig, so Höhnberg im Bauausschuss des Stadtrats. Darum setze man auf ein kooperatives Modell.

Anlass für den Sachstandsbericht war eine Anfrage von Stadträtin Beate Schabert-Zeidler (Bürgerliche Mitte). Das Klimacamp hatte vor Kurzem in einer Protestaktion mehrere störend auf Gehwegen abgestellte Roller auf Kfz-Stellplätze am Straßenrand geschoben (wir berichteten). (skro)