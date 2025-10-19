Abstimmung per Knopfdruck: Stadt will wissen, wie ihre Bürger ticken

Die Stadt Augsburg testet ein neues Beteiligungsformat im öffentlichen Raum: Das „Citizen Dialog Kit“ besteht aus zwei Befragungsdisplays mit Infotafel in der Größe von 40 auf 60 Zentimetern. Sie werden werden für vier Wochen am Stadtmarkt und an der Philippine-Welser-Straße installiert. Bürger können so per Knopfdruck ihre Meinung zu aktuellen Themen, die von der Stadt vorgegeben werden, äußern. Die erste Befragung widmet sich der Pilotphase zur Samstagsöffnung des Stadtmarktes bis 17 Uhr und läuft bis 14. November.

Ziel sei grundsätzlich, die „Beteiligungskultur“ zu stärken, so die Stadt. Geräte dieses Typs werden auch in Osnabrück oder München eingesetzt, so die Stadt. (AZ)