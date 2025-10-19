Icon Menü
Augsburg

Abstimmung per Knopfdruck: Stadt will wissen, wie ihre Bürger ticken

An Befragungsboxen können Bürger künftig ihre Meinung zu vorgegebenen Themen sagen. Die erste Umfrage dreht sich um den Stadtmarkt.
    Mit diesen Befragungsdisplays will die Stadt herausfinden, wie die Augsburger ticken. Sie sind am Stadtmarkt und in der Philippine-Welser-Straße angebracht.
    Mit diesen Befragungsdisplays will die Stadt herausfinden, wie die Augsburger ticken. Sie sind am Stadtmarkt und in der Philippine-Welser-Straße angebracht. Foto: Stadt Augsburg, Ruth Plössel

    Die Stadt Augsburg testet ein neues Beteiligungsformat im öffentlichen Raum: Das „Citizen Dialog Kit“ besteht aus zwei Befragungsdisplays mit Infotafel in der Größe von 40 auf 60 Zentimetern. Sie werden werden für vier Wochen am Stadtmarkt und an der Philippine-Welser-Straße installiert. Bürger können so per Knopfdruck ihre Meinung zu aktuellen Themen, die von der Stadt vorgegeben werden, äußern. Die erste Befragung widmet sich der Pilotphase zur Samstagsöffnung des Stadtmarktes bis 17 Uhr und läuft bis 14. November.

    Ziel sei grundsätzlich, die „Beteiligungskultur“ zu stärken, so die Stadt. Geräte dieses Typs werden auch in Osnabrück oder München eingesetzt, so die Stadt. (AZ)

