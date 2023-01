Augsburg

15:25 Uhr

Acht Tonnen Müll: Nie zuvor lag so viel Silvesterabfall in Augsburg

Noch nie gab es soviel Silvestermüll in Augsburg. Das Bild entstand am Sonntag gegen 9 Uhr in der Oblatterwallstraße.

Plus Die Menschen zündeten in Augsburg so viele Knallkörper und Silvesterraketen wie nie. Die Reinigungskräfte mussten deshalb Sonderschichten fahren.

Von Michael Hörmann, Ina Marks

Die Silvesternacht in Augsburg war auch noch am Montag Gesprächsthema. "Ich glaube, dass nie zuvor so viel geböllert wurde", war von vielen zu hören. Augsburgs Umweltreferent Reiner Erben kann diesen Eindruck mit Zahlen bestätigen: Die Stadt Augsburg registriert zum Jahreswechsel mit acht Tonnen einen Rekord an Silvestermüll. Um ihn zu beseitigen, rückten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtreinigung schon am frühen Neujahrsmorgen aus, auch andere Kräfte packten mit an. "Im Vergleich zu den Jahren vor Corona hat sich die Müllmenge auf öffentlichen Straßen und Plätzen in Augsburg deutlich erhöht", sagt Erben.

