Achtung Autofahrer: Ulmer Straße ist ab Montag in einem Teilbereich gesperrt

Die Stadtwerke sanieren Schienen und Asphalt. Die Umleitung erfolgt über den Kobelweg und die Bürgermeister-Ackermann-Straße. Haltestellen von AVV-Bussen werden nicht angefahren.

Gerade die Sommerferienzeit wird im Stadtgebiet Augsburg genutzt, um Sanierungsarbeiten an Gleisen und Straßen anzugehen. Die Stadtwerke Augsburg und die Stadt Augsburg haben sich dazu abgestimmt. Viele Großbaustellen laufen bereits. Die größte Baustelle findet sich am Moritzplatz. Hier werden neue Gleise verlegt. Der Nahverkehr wird in diesem Bereich komplett ausgebremst. Nächste Woche beginnt eine neue Baustelle. Sie liegt in der Ulmer Straße im Stadtteil Kriegshaber.

Wie es heißt, führen die Stadtwerke ab Montag, 22. August, Sanierungsarbeiten an Schienen und Asphalt durch. Zwischen Neusäßer Straße und Obere Osterfeldstraße muss die Ulmer Straße deshalb voll gesperrt werden. Die Umleitung wird über den Kobelweg und die Bürgermeister-Ackermann-Straße eingerichtet. Die Arbeiten sollen bis Ende der Sommerferien abgeschlossen sein.

Wegen der Sperrung in der Ulmer Straße können die AVV-Regionalbuslinien 500, 501, 506, 506e und 507 im Zeitraum vom 22. August bis voraussichtlich 12. September die Haltestellen „Augsburg, Heimgarten“ und „Augsburg, Kriegshaber“ nicht anfahren. Diese Haltestellen entfallen ersatzlos. Für die Haltestelle „Augsburg, Neusäßer Straße“ wird ersatzweise die Haltestelle „Augsburg, Gieseckestraße“ angefahren. (möh)

