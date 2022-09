Achtung, Baustelle: B17 wird gesperrt – Autofahrer müssen Umleitung nehmen

Die B17 in Augsburg wird gesperrt. Zwischen der Anschlussstelle Holzweg und dem B17-Zubringer Donauwörther Straße wird die Fahrbahn erneuert. Es drohen Behinderungen.

In den kommenden Wochen muss immer wieder mit Verkehrsbehinderungen auf der B17 gerechnet werden. Aufgrund von Fahrbahnschäden wird zwischen der Anschlussstelle (AS) Holzweg und dem Zubringer Donauwörther Straße auf einer Länge von rund 2,5 Kilometern der Straßenbelag erneuert, teilt das Staatliche Bauamt mit. Dafür muss jeweils eine Fahrbahn der B17 an zwei Wochenenden voll gesperrt werden. Zudem sind an den Werktagen dazwischen die betroffenen Anschlussstellen abschnittsweise gesperrt. Die Umleitungen werden vor Ort ausgeschildert.

Baustelle in Augsburg: Auf B17 wird ein lärmmindernder Belag eingebaut

Neben der Fahrbahnerneuerung wird auch die Zu- und Ausfahrt der AS Holzweg (nur der nördliche Bereich) und der AS Stuttgarter Straße sowie auch der Zubringer zur Bundesstraße 17 und Donauwörther Straße erneuert. Ferner werden pro Fahrtrichtung zwei vorhandene Nothaltebuchten auf der B17 asphaltiert. Zur Verbesserung der Lärmsituation wird laut Staatlichem Bauamt ein lärmmindernder Belag im Bereich der B17 eingebaut. Die Baukosten in Höhe von etwa 2,4 Millionen Euro trägt größtenteils die Bundesrepublik Deutschland, heißt es. Die Stadt Augsburg beteilige sich an der Baumaßnahme mit rund 100.000 Euro.

Aufgrund der hohen Verkehrsbelastung der B17 werden Verkehrsbehinderungen nicht vermieden werden können. Das Staatliche Bauamt bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis für die auftretende Beeinträchtigung während der Bauzeit und teilt detaillierte Informationen zu den Sperrungen und Umleitungen mit.

Sperrung der B17 in Augsburg: Beginn, Dauer und Umleitung

Im ersten Schritt wird von Freitag, 23. September, ab 20 Uhr, bis Montag, 26. September, bis 5 Uhr, die B17 in dem Teilbereich in Fahrtrichtung Landsberg komplett gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Landsberg wird über die A8 Richtung Stuttgart, AS Neusäß, Umfahrung Neusäß, Kobelweg, B17 AS Kobelweg umgeleitet. Verkehrsteilnehmer mit Ziel in Richtung Augsburg-Oberhausen können den B17-Zubringer Donauwörther Straße nutzen. Die Fahrbahn in Fahrtrichtung Donauwörth wird nicht beeinträchtigt.

