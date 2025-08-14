Icon Menü
Augsburg: Älter und internationaler: Augsburg wächst bis 2043 um sechs Prozent

Augsburg

Älter und internationaler: Augsburg wächst bis 2043 um sechs Prozent

Die Zahl der Einwohner wird in Augsburg steigen, ebenso das Durchschnittsalter. In den umgebenden Landkreisen schlagen beide Entwicklungen noch deutlicher zu.
Von Stefan Krog
    Im Jahr 2043 werden wohl 317.100 Menschen ihren Erstwohnsitz in Augsburg haben. Foto: Marcus Merk

    Die Einwohnerzahl von Augsburg wird laut einer Prognose des Landesamts für Statistik bis 2043 um 6,1 Prozent auf dann 317.000 steigen. Im Vergleich zu München und Nürnberg wird Augsburg damit das stärkste Bevölkerungswachstum unter den bayerischen Metropolen haben. Das Wachstum speist sich ausschließlich aus Zuwanderung (sei es innerdeutsch oder aus dem Ausland) - hier liegt das Plus bei 9,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2023. Beim Saldo von Geburten und Todesfällen wird ein Minus von 3,3 Prozent vorhergesagt, sodass sich am Ende ein Wachstum von gerundet 6,1 Prozent ergibt.

