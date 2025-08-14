Älter und internationaler: Augsburg wächst bis 2043 um sechs Prozent

Die Einwohnerzahl von Augsburg wird laut einer Prognose des Landesamts für Statistik bis 2043 um 6,1 Prozent auf dann 317.000 steigen. Im Vergleich zu München und Nürnberg wird Augsburg damit das stärkste Bevölkerungswachstum unter den bayerischen Metropolen haben. Das Wachstum speist sich ausschließlich aus Zuwanderung (sei es innerdeutsch oder aus dem Ausland) - hier liegt das Plus bei 9,3 Prozent gegenüber dem Vergleichsjahr 2023. Beim Saldo von Geburten und Todesfällen wird ein Minus von 3,3 Prozent vorhergesagt, sodass sich am Ende ein Wachstum von gerundet 6,1 Prozent ergibt.

