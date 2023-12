Augsburg

vor 59 Min.

Ältere am Steuer – ein Risiko? Wie häufig Senioren Unfälle verursachen

Plus Die Altersgruppe der über 65-Jährigen ist in Augsburg am häufigsten für Verkehrsunfälle verantwortlich. Doch die Lage ist komplizierter, als die Zahlen aussagen.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Ein Mann fährt im Auto die Valentin-Heider-Straße entlang. An der Kreuzung Bürgermeister-Wegele-Straße biegt er nach links ab – erlaubt ist das nicht, es kommt zum Zusammenprall mit einem anderen Auto. Beide Fahrer werden leicht verletzt. Ortswechsel, Neuburger Straße: Ein Fahrradfahrer ist entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, er kollidiert mit einem Auto, stürzt und muss leicht verletzt ins Krankenhaus. Nicht weit davon entfernt, Tauroggener Straße: Ein Radler will eine Kreuzung überqueren und übersieht ein Auto, das Vorfahrt hat. Ein Aufprall, eine schwere Kopfverletzung, der Mann wird in die Uniklinik gebracht. Die drei Fälle haben einen gemeinsamen Nenner: Das Alter der Unfallverursacher lag bei 75 Jahren oder höher. Einzelfälle – oder Muster?

Statistik: Über 65-Jährige in Augsburg verursachen am häufigsten Unfälle

Zumindest einen Anhaltspunkt liefern die Zahlen. Daten der Polizei zufolge gingen im vergangenen Jahr in Augsburg 608 Verkehrsunfälle auf über 65-Jährige zurück, was im Gesamtbild 12,7 Prozent entspricht. In der polizeilichen Statistik ist dies der höchste Anteil im Vergleich der Altersgruppen, dicht gefolgt von den 25- bis 34-Jährigen (12,5 Prozent). Allein diese Zahl ist jedoch nur bedingt aussagekräftig. Einerseits spielt der entsprechende Bevölkerungsanteil der über 65-Jährigen eine Rolle. Daten der Stadt Augsburg zufolge lag er 2022 bei rund 19 Prozent – und damit über dem Niveau der Verkehrsunfälle, für die Seniorinnen und Senioren verantwortlich sind. Andererseits haben die meisten Älteren ein anderes Mobilitätsverhalten: Sie müssen etwa nicht mehr regelmäßig zur Arbeit fahren und sind deshalb Studien zufolge insgesamt seltener im Verkehr unterwegs. Was die Polizei-Statistik zudem nicht abbilden kann: Es dürfte bedeutende Unterschiede zwischen jüngeren und hochbetagten Senioren geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen