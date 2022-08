Älterer Fahrgast schlägt am Bahngleis auf jungen Mann ein

Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen in Augsburg. Dieses Mal sind jedoch die Rollen vertauscht, ein Senior verhält sich am Bahnhalt Messe aggressiv.

Körperliche Auseinandersetzungen an einem Bahnsteig sind nicht unbedingt die Regel. In Augsburg ist es nun innerhalb von wenigen Wochen zum zweiten Mal zu einem Vorfall dieser Art gekommen. Dieses Mal waren die Rollen vertauscht. Ein älterer Mann war aggressiv, ein 18-Jähriger wurde verletzt. Der Schläger floh. Die Polizei sucht ihn jetzt.

Der Vorfall ereignete sich bereits vor einiger Zeit. Er wurde nun aber erst am Montag von der Bundespolizei der Öffentlichkeit gemeldet. Passiert ist die Tat am Donnerstag, 4. August. Laut Bundespolizei hatte ein rabiater Senior am Haltepunkt Augsburg-Messe einen 18-Jährigen beim Aussteigen zunächst umgestoßen, danach versetzte er dem Opfer noch einen Faustschlag. Das Bundespolizeirevier Augsburg bittet nun um Zeugenhinweise.

Der Ärger setzte beim Ausstieg aus dem Zug an der Station Augsburg-Messe ein

Die Kontrahenten waren in der voll besetzten Regionalbahn RB 62915 von Landsberg nach Augsburg unterwegs. Gegen 9.50 Uhr kam es zur Körperverletzung. Beim Halt des Zuges am Haltepunkt Augsburg-Messe wollte ein Seniorenpaar aussteigen. Ein 18-Jähriger stand ihnen im Weg, der Senior stieß den jungen Mann mit der vollen Wucht seines Körpers, sodass dieser sich nur durch Festhalten vor einem Sturz bewahren konnte. Dabei streifte er mit seinem Ellenbogen den älteren Mann. Dieser, bereits am Bahnsteig stehend, drehte sich unvermittelt um und schlug dem Heranwachsenden mit der rechten Faust in die linke Gesichtshälfte. Danach entfernte sich der Unbekannte mit seiner Begleiterin.

Der Geschädigte konnte den Unbekannten wie folgt beschreiben: Männlich, 70 Jahre alt, graue Haare, braune Schiebermütze, braune Jacke, rötliches Hemd, lange braune Hose, weiße Mund-Nase-Bedeckung. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung gegen den Unbekannten ein. Zeugen werden gesucht.

Brutale Attacke spielt sich am Augsburger Hauptbahnhof ab

Vor Kurzem hatte sich am Augsburger Hauptbahnhof eine andere brutale Attacke ereignet. Ein 22-Jähriger war ausgerastet. Sein Opfer war ein älterer Mann, der verletzt wurde. Der Mann ging trotz Verletzung nach Hause. Er wird ebenfalls von der Bundespolizei gesucht. Das Ganze passierte am Samstag, 13. August, gegen 23.50 Uhr. Der Mann, der stürzte, war auf Gleis 3 aus dem Regionalzug ausgestiegen. Reisende kamen ihm laut Bundespolizei zu Hilfe. Dadurch war der Türausstieg kurzzeitig blockiert. Dies muss dem 22-Jährigen offenbar missfallen haben. Er pöbelte die Helfer an, beleidigte sie und trat den am Boden Liegenden mit den Füßen.