Die Augsburgerin Johanna Schury und ihr Herzensprojekt "Ältestenrat"

Die Kinderkrankenschwester Johanna Schury aus Augsburg veranstaltet einen Online-Kongress. Dabei sprechen bekannte Menschen über das, "was am Ende wirklich zählt".

Wenn Idealismus einen Namen hat, dann ist es ihrer: Johanna Schury. Die 54-jährige Kinderkrankenschwester aus Augsburg hat ihr Herzensprojekt umgesetzt. Von diesem Freitag an lädt sie zehn Tage lang zu einem Online-Kongress. Die, die dran teilnehmen, können an jedem Tag jeweils drei Interviews mit Menschen, die aus der Weisheit ihres Alters etwas zu sagen haben, ansehen. Diesen "Ältestenrat" aus 30 mehr oder weniger bekannten Frauen und Männern hat Johanna Schury nach dem gefragt, "was am Ende wirklich zählt". Praktisch sieht das Projekt so aus: Jeden Tag gibt Johanna Schury drei Beiträge frei, die 24 Stunden zur Verfügung stehen. Die Interviews dauern von circa 45 Minuten bis zu einer Stunde und 15 Minuten. Wer ist unter diesen "Weisen" zu finden?

Augsburgerin veranstaltet Online-Kongress

Da ist etwa der Benediktinerbruder und spirituelle Lehrer David Steindl-Rast oder auch Maria Hoffmann, die aus ihrer über 100-jährigen Lebenserfahrung erzählen kann. Clemens Kuby kommt zu Wort, der sich nach seiner eigenen Heilung von einer Querschnittslähmung auf die Suche nach den Selbstheilungskräften der Menschen gemacht hat. Valruna Loacker, eine Schamanin und "Ureinwohnerin aus Vorarlberg", spricht darüber, wie man seine eigene Natürlichkeit wieder finden kann.

Kerstin Schweighöfer, Benelux-Auslandskorrespondentin, berichtet von ihrem eigenen Buch "Hundert Jahre Leben", das sie mit Hundertjährigen geschrieben hat. Zu erleben ist auch der "Launologe" Helmut Fuchs, bekannt durch seine Schriften, die "gute Laune" machen sollen. Auch der kirchenkritische Theologe Eugen Drewermann ist dabei. Auffallend bei allen: "Es sind bekannte Leute", so Johanna Schury. Dies sei auch das typische Format eines Online-Kongresses.

Die "Ältesten" sollen helfen, eigene Stärken zu entdecken

Johanna Schury hat viel Mühe und Geld in dieses Projekt gesteckt. Es mussten die Software dazu erworben und die dafür nötigen Pakete geschnürt werden. Ihre Antriebsfeder war, andere darin zu ermutigen, "in sich selbst hineinzuhorchen, mit sich selbst in Kontakt zu bleiben", um nicht nur von wirklichem Leben zu träumen, sondern es auch zu leben. Mit den Stimmen der "Ältesten" ruft Johanna Schury dazu auf, die eigenen Stärken zu entdecken und daraus die Kraft zu ziehen. Dass dies möglich ist, hat sie auch in ihrem eigenen Leben erfahren. Diese Stärken möchte sie nun mit anderen teilen.

Die "Ältesten", Menschen in ihrer zweiten Lebenshälfte, ist Johanna Schury überzeugt, können aus ihren Einsichten wertvolle Impulse geben "zu mehr Freude, Fülle und Leichtigkeit" im Leben.



Der Online-Kongress dauert vom 18. bis 27. März. Das Angebot ist kostenlos. Mehr dazu hier.

Lesen Sie dazu auch