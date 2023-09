Ängste abbauen und Entlastung finden – das bietet die Demenzberatung

Ein Netzwerk in Augsburg bietet einen Überblick über sämtliche Demenz-Angebote der Stadt. Es reicht von Spaziergängen, Angehörigentreffen bis hin zu Seminaren.

Starke Vergesslichkeit oder eine bereits diagnostizierte Demenz stellen eine Herausforderung für Betroffene und Angehörige dar. Oft ziehen sich Menschen mit Demenz und ihre Familien zurück, dabei gibt es in Augsburg zahlreiche Anlaufstellen, die Unterstützung bieten. Lisa Schuster vom KompetenzNetz Demenz und Claudia Krämer von der Fachstelle für pflegende Angehörige haben einen Wunsch. Sie sagen: "Je früher Betroffene und Angehörige zu uns kommen, desto besser."

Alzheimer und Demenz 1 / 4 Zurück Vorwärts Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe "Alzheimer" und "Demenz" oft gleichbedeutend verwandt.

Der Begriff Demenz stammt aus dem Lateinischen und bedeutet sinngemäß "ohne Geist". Über 50 verschiedene Störungen der Gehirnleistung werden darunter zusammengefasst. Demenz ist also ein Überbegriff und nicht gleichzusetzen mit der Alzheimer-Krankheit.

Alzheimer ist mit rund zwei Drittel aller Fälle die häufigste Form der Demenz. Weitere Demenzformen sind beispielsweise die Vaskuläre Demenz, die Frontotemporale Demenz, die Lewy-Körperchen Demenz und die Demenz bei Parkinson.

Obwohl Ursachen und Verlauf unterschiedlich sind, führen alle Demenzerkrankungen zum Abbau der geistigen Fähigkeiten. Das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, steigt mit zunehmendem Alter. Typische Symptome einer Demenz sind Störungen des Gedächtnisses, der Sprache, des Denkens, der Wahrnehmung, der logischen Argumentation und des Verhaltens. (dpa/ots)

Jeder Fall ist verschieden - je nachdem, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist, wie betroffene Personen und Familien damit umgehen und welche Möglichkeiten sie wahrnehmen. Claudia Krämer erarbeitet mit den Menschen, die zu ihr in die Demenzberatung kommen, einen Fahrplan, welchen Herausforderungen sie sich als Erstes stellen sollen und wie es weitergehen kann. Diese kostenfreie und neutrale Beratung gibt es in Augsburg an drei Standorten: neben der Fachstelle der AWO im Christian-Dierig-Haus im Augsburger Westen (Claudia Krämer) auch bei der Sozialstation Lechhausen im Osten (Ivan Derkac) und bei den Maltesern in der Geschäftsstelle in der Werner-von-Siemens-Str. 10 im Süden (Stephanie Daiber). Auf Wunsch würden auch Hausbesuche angeboten. Je früher Betroffene und ihre Angehörigen eine Beratung in Anspruch nehmen, desto besser, betont die Expertin. "Dann können die an Demenz erkrankten Personen noch viel besser in die Gespräche eingebunden und auf die künftige Phase in ihrem Leben vorbereitet werden." Die Menschen würden unterschiedlich auf die Krankheit reagieren. Das hänge auch davon ab, ob jemand die Veränderungen in seinen Leben bei vollem Bewusstsein mitbekomme oder nicht. Manche haben große Ängste davor, was wohl auf sie zukommen wird.

Es gebe Schulungen wie etwa das Seminar "Hilfe beim Helfen" der Alzheimergesellschaft Augsburg, das neben Informationen auch einen entlastenden Austausch für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz biete, so Lisa Schuster. Claudia Krämer bietet ab Ende September auch den Kurs "Edukation" an. Das Schulungskonzept unterstützt und entlastet Angehörige durch mehr Verständnis. "Man muss als Betroffener und Angehöriger nicht alleine bleiben. Oft höre ich nach einem Gespräch: Wenn die Menschen von dem vielfältigen Angebot in Augsburg gewusst hätten, wäre ihnen viel Stress und Verzweiflung erspart geblieben", sagt Lisa Schuster. Als Kompetenznetz Demenz und als Schnittstelle der verschiedenen Träger und Organisationen veröffentlicht sie regelmäßig einen Newsletter mit Terminen, Angeboten und Adressen von Fach- und Beratungsstellen.

Der richtige Umgang mit Menschen mit Demenz 1 / 5 Zurück Vorwärts Aufmerksam sein Das Erkennen von Veränderungen ist wichtig, damit Menschen mit Demenz die notwendige Unterstützung erhalten. Nehmen Sie sich Zeit für ein Gespräch. Hören Sie gut zu und nehmen Sie das Gesagte ernst.

Blickkontakt aufnehmen Stellen Sie vor jedem Gespräch Blickkontakt her und sprechen Sie die Person möglichst namentlich an.

Nicht auf Rechthaben pochen Zeigen Sie Verständnis. Diskutieren Sie nicht über richtig oder falsch. Überhören Sie Anschuldigungen und Vorwürfe. Diese können ein Ausdruck von Hilflosigkeit sein und richten sich nicht gegen Sie persönlich.

Deutlich sprechen Reden Sie langsam und deutlich. Wiederholen Sie wichtige Informationen. Unterstreichen Sie das Gesagte durch Mimik und Gestik. Vermeiden Sie Ironie oder übertragene Bedeutungen.

Einfache Sätze und Fragen formulieren Anstelle von offenen Fragen bieten Sie zwei Angebote zur Auswahl an: Statt: „Was möchten Sie trinken?“ lieber: „Möchten Sie Kaffee oder Tee?“ Quelle: Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V.

Demenzpaten informieren über die Krankheit auf Vorträgen, in Schulen oder bei Veranstaltungen

Darin erfahren Interessierte unter anderem etwas über den Augsburger Chor Grenzenlos, das musiktherapeutische Angebot "die Nachtigallen" oder einen ökumenischen Gottesdienst und Spaziergänge - alles für Menschen mit und ohne Demenz. Daneben gibt es Angehörigentreffen, Entlastungsangebote und Gesprächskreise. Rund 15 ehrenamtliche Demenzpaten seien derzeit an das Kompetenznetz Demenz angegliedert. "Sie geben Vorträge, gehen in den Schulunterricht, informieren an Info- und Messeständen oder bei kulturellen Veranstaltungen", so Lisa Schuster. Die Expertinnen würden sich wünschen, dass die Angebote, die es in Augsburg gibt, noch mehr von Betroffenen und Angehörigen angefragt würden. "Ärzte könnten ihre Patienten beispielsweise auch auf unser Angebot verweisen. Die Zeit, die einem noch bleibt, sollte auch mit schönen Dingen gefüllt werden", sagt Claudia Krämer.

Info: www.demenzpaten-augsburg.de

