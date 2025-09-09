Ärger in Augsburgs Altstadt: Anwohner sind über Lärm erbost

Diskutieren Sie mit Icon Schließen

Das sind eben die Nachteile wenn in Innenstadtbezirken wohnt, die mit viel Publikumsverkehr und nächtlichen Outdoor-Aktivitäten wie Treffpunkte mit Außenmobiliar aufgepeppt wurden .

Über den Kommentar kann ich leider nur den Kopf schütteln. Ist es Dummheit oder gar Ignoranz? Als ob Anwohner einer Stadt jegliche Belästigung hinnehmen müssten. Es gibt einen Unterschied zwischen Geräuschkulisse einer belebten Umgebung und den Dingen, die mutwillig passieren. An Häuser und deren Türen zu urinieren, muss wirklich nicht sein. Die Altstadt wurde in den letzten Jahren belebt, ein Freibrief für Verfehlungen aller Art ist das aber nicht. Oder sind Städte neuerdings ein Ort, an dem alles erlaubt ist?

Vielleicht gibt es manche, die nicht anders können, oder man abends gerne mal das Fenster zum Lüften öffnen möchte? Auf jeden Fall sollte den Anwohnern auch gegönnt sein, einfach mal Ruhe haben zu dürfen. Kann nicht jeder kann in Siebenbrunn oder Bannacker wohnen.

Man muss nur noch mit dem Kopf schütteln, was sich manche solcher Zeitgenossen so vorstellen. In der Stadt zu wohnen und keinen Lärm erwarten zu wollen? Dummheit, Unkenntnis oder Ignoranz, ich weiß nicht was hier vorherrschend ist.

