Ärger in Augsburgs Altstadt: Anwohner sind über Lärm erbost

Der Sommer verabschiedet sich langsam aus Augsburg. Abends wird es kühler, das spüren unter anderem Wirte mit Außengastronomie. Noch immer herrscht zur Ferienzeit genügend Leben in der Stadt. Auch in der Altstadt ist viel los. Für manche Anwohner bleibt die Situation weiterhin unbefriedigend. Sie ärgern sich über Lärm, Ruhestörungen und Müll, den Passanten hinterlassen. Es gibt eine Initiative, die sich zum Sprachrohr der verärgerten Anwohner gemacht hat. Nun folgt der nächste Streitpunkt. Es geht um die Lärmwerte und deren Messung. Anwohner greifen die Stadt an. Umweltamt und Ordnungsamt halten dagegen und weisen die Kritik zurück.
Man muss nur noch mit dem Kopf schütteln, was sich manche solcher Zeitgenossen so vorstellen. In der Stadt zu wohnen und keinen Lärm erwarten zu wollen? Dummheit, Unkenntnis oder Ignoranz, ich weiß nicht was hier vorherrschend ist.
Das sind eben die Nachteile wenn in Innenstadtbezirken wohnt, die mit viel Publikumsverkehr und nächtlichen Outdoor-Aktivitäten wie Treffpunkte mit Außenmobiliar aufgepeppt wurden .
