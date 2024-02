Augsburg

Ärger mit der Rentenversicherung: Der Wiesn-Toni kämpft gegen die Bürokratie

In der Therapie arbeitet Tamer Bugan jeden Tag an mehr Beweglichkeit. Sein Bruder kämpft sich in Augsburg derweil durch den Behördendschungel.

Von Katharina Indrich

Seit Monaten trainiert Wiesn-Toni Tamer Bugan eisern, um nach seinem schweren Sturz wieder auf die Beine zu kommen. Im Herbst vergangenen Jahres ging es für den Augsburger von der Unfallklinik in Murnau in die Reha nach Bad Wildbad. Dort hat er sich leichte Verbesserungen erarbeitet. Die Finger gehorchen ihm mittlerweile besser, das linke Bein kann er etwas bewegen, den rechten Oberschenkel ansteuern. Doch dass der große Durchbruch auf dem Weg raus aus dem Rollstuhl in der Reha bisher ausblieb, ist für den 50-Jährigen eine große psychische Belastung.

Dazu kommt auch immer wieder Ärger mit den Ämtern. So fielen Tamer Bugan und sein Bruder Selcuk kürzlich aus allen Wolken, als der Antrag auf Erwerbsminderungsrente abgelehnt wurde. Mit der Begründung, dass Tamer Bugan auf Grundlage der eingereichten ärztlichen Unterlagen noch in der Lage sei, sechs Stunden am Tag zu arbeiten. "Das ist eine bodenlose Frechheit", sagt sein Bruder Selcuk, der sich für den Wiesn-Toni durch den Behördendschungel kämpft. "Es ist unglaublich, wie viele Steine einem da in den Weg gelegt werden". Und damit sind die Bugans nicht allein.

