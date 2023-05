Ärger über Bauordnungsamt: Kein Anschluss mehr unter bekannten Nummern

Plus Seitdem das Bauordnungsamt Augsburg nur noch über eine Hotline zu erreichen ist, klagen Architekten, dass alles viel komplizierter sei. Kritik gibt es auch an anderer Stelle.

Der Architekt aus Augsburg, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben möchte, sagt, er arbeite beruflich gerne mit den Beschäftigten der Stadt Augsburg zusammen. Man kenne sich seit vielen Jahren, pflege einen guten Kontakt. Doch mittlerweile regt er sich über das Bauordnungsamt auf. "Ich erreiche keine zuständige Person mehr auf direktem telefonischem Weg", klagt er. Grund: Die Durchwahlnummern der Sachbearbeiter sind gestrichen. Stattdessen wurde eine telefonische Hotline eingerichtet. Die Stadt feiert diese Änderung als Erfolg, der Architekt ist genervt. Damit ist er nicht alleine, es gibt weitere Kritik am Bauordnungsamt.

Seit März ist die Behörde telefonisch nur noch über die Servicehotline 0821/324-12899 erreichbar. Die Umstellung sei im Rahmen des Erneuerungsprogramms "Augsburg Update" erfolgt, heißt es bei der Stadt. Dies schaffe eine erhebliche Zeitersparnis. "Mit der Hotline sollen Wartezeiten kürzer werden und es gibt eine zielgerichtete Verbindung. Also eine zentrale Nummer für alle Anliegen", erläutert Hans Seidel, Leiter des Bauordnungsamtes. Was sich pragmatisch anhört, sorgt bei Anrufern mitunter für erhöhten Puls.