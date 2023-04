Augsburg

06:00 Uhr

Ärger über Flut an Strafzetteln: Stadt reagiert auf Proteste von Anwohnern

Verkehrsschilder informieren, wer wann in der Straße "Am Gänsbühl" parken darf.

Plus In einem Viertel in der Augsburger Jakobervorstadt fehlen wegen einer Großbaustelle Parkplätze. Anwohner sind sauer. Ihnen kommt die Stadt entgegen.

Von Michael Hörmann

Anwohnerinnen und Anwohner im Viertel nahe des Augsburger Krankenhauses Vincentinum klagen seit Wochen über eine Flut an Strafzetteln. Die monatelange Baustelle an der Stadtbad-Kreuzung und damit verbundene Verkehrsbehinderungen haben Auswirkungen auf die Jakobervorstadt. Anwohnerparkplätze fielen weg, damit städtische Busse auf ihrer Ausweichroute durchkommen. Der Parkdruck ist enorm. Mehrere Anwohner beschwerten sich wiederholt bei der Stadt Augsburg. Sie hat jetzt eine bessere Lösung gefunden, die auch Anwohner befriedigt.

Weniger Parkplätze im Wohngebiet durch Baustelle am Alten Stadtbad in Augsburg

Die Aufregung im Viertel bei der Kirche St. Max ist seit Wochen groß. Städtische Ordnungshüter schreiben Verkehrssünder auf. Manche Familie hat bereits mehrere Bußgelder erhalten. Es ist eine Herausforderung, einen Parkplatz im Wohnviertel zu finden, weil in der Straße "Am Lauterlech" sämtliche Parkplätze auf einer Straßenseite weggefallen sind, damit breitere Fahrzeuge die Umleitungsstrecke nutzen können. Wegen der Baustelle am Alten Stadtbad ist die Verbindung stadtauswärts in Richtung MAN gesperrt. Autofahrerinnen und Autofahrer werden weiträumig umgeleitet. Wer sich etwas auskennt, nutzt den Weg über den Lauterlech.

