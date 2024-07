Hupkonzerte von türkischen Fans: So reagiert die Polizei

Der Jubel bei türkischen Fußballfans in Augsburg kannte in der Nacht auf Mittwoch keine Grenzen: Mit Autokorsos und Hupkonzerten wurde das Weiterkommen bei der Europameisterschaft gefeiert. Teils war der Lärm noch bis weit nach 1 Uhr zu hören. Anwohner fühlten sich um den Schlaf gebracht. Es gab Beschwerden bei der Polizei. Am Samstagabend steht das nächste Spiel der Türken an. Wiederholt sich das mitternächtliche Szenario? Die Polizei ist darauf vorbereitet. Sie sagt, dass sie keineswegs alle Aktionen toleriere. Bereits in dieser Woche seien einzelene Personen angezeigt worden.

Zur Erinnerung: Am Dienstag gab es ab 23 Uhr in Teilen der Innenstadt kein Durchkommen mehr. Auf Hauptstraßen standen hunderte Autos, in denen türkische Fans saßen. Teils lehnten sie sich als Beifahrer weit aus dem Fahrzeug. Es wurde zudem ständig gehupt. Das brachte zumindest einen Teil von Menschen auf, die um diese Uhrzeit schlafen wollten.

Die Polizei bestätigt den Ärger: „Bei der Polizei gingen verschiedene Mitteilungen, beispielsweise über Lärmbelästigungen ein.“ Die Polizei sei auch am Dienstagabend im Stadtbereich präsent gewesen und hätte die Lage vor Ort genau im Blick gehabt. Eine Sprecherin der Polizei informiert: „In diesem Zuge stellte die Polizei die Personalien mehrerer Personen fest, gegen die nun wegen unterschiedlicher Verstöße ermittelt wird.“

Neben der Verfolgung von Straftaten ist es Aufgabe der Polizei, mögliche Gefahren für die Bevölkerung abzuwehren. Generell appelliert die Polizei an gegenseitige Rücksichtnahme. „Für rücksichtsloses oder sogar gefährdendes Verhalten haben wir kein Verständnis“, so die Sprecherin der Polizei.

Autokorso bei Fußball-EM: In der Maximilianstraße gibt es Verkehrssperrungen

Festgestellte Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten in diesem Zusammenhang würden konsequent verfolgt. In der Innenstadt seien Vorkehrungen geschaffen worden. Um möglichen Gefahren für Fußgänger in der Maximilianstraße vorzubeugen und Beeinträchtigungen für Anwohner zu minimieren, gebe es Verkehrssperren. Diese Sperrungen würden der jeweiligen Lage nach einem Fußballspiel angepasst.

Die Polizei appelliert generell um Rücksichtnahme. Für ständiges Hupen und Lärm habe niemand Verständnis. Herauslehnen aus dem Fahrzeug sei gefährlich. Das Besteigen von Brunnen sei zudem untersagt. Abbrennen von Feuerwerkskörpern sei ebenfalls verboten.

Wie laut es in der Nacht auf Sonntag in Augsburg wird, hängt entscheidend vom Spielausgang des Türkei-Spiels statt. Die Fans stehen sicherlich für weitere Feiern bereit. Das Spiel endet ohne Verlängerung gegen 23 Uhr. Die Entscheidung könnte bei einem möglichen Elfmeterschießen aber auch erst gegen Mitternacht fallen.