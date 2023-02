Ärger über Nahverkehr-Kürzung: "Vielleicht steige ich auf das E-Bike um"

Die weitere Ausdünnung des Bus- und Tramtakts verärgert zahlreiche Nutzer des Augsburger Nahverkehrs. Neben Kritik gibt es auch Überlegungen über Alternativen.

Die Verschlechterungen, die ab kommender Woche in zwei Stufen im Augsburger Nahververkehrstakt kommen sollen, sorgen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern für Unmut. Unsere Redaktion erreichten zahlreiche Leserzuschriften und Reaktionen. Hier eine Auswahl:

Maria Hohenbleicher aus Augsburg zieht eine logische Schlussfolgerung aus den Ankündigungen der Stadtwerke, den Takt erneut auszudünnen: "Da Busse und Trambahnen nun nochmals erheblich seltener fahren und die Fahrten im unmittelbaren Innenstadtbereich sowieso kostenfrei sind, können sich jetzt wohl mit Sicherheit die Abo-Kunden darauf freuen, dass folgerichtig auch die Abo-Kosten im selben Ausmaß gesenkt werden."

Für sinnvoll erachtet der Augsburger Manfred Kugler die Einschränkungen: "Die Streichungen sind in Ordnung. Wenn man in die Straßenbahnen und Busse nach den Stoßzeiten hineinschaut, dann sind kaum Fahrgäste vorhanden. Daher reicht es in jedem Fall nach den Stoßzeiten bei den Straßenbahnen, dass die alle zehn Minuten erst fahren. Das gleiche ist bei den Bussen, fast keine Fahrgäste nach den Stoßzeiten. Die Stadt soll nur nicht von diesen Zeiten abrücken, spart viel Geld ein und 2 1/2 Minuten länger warten ist auch kein Unglück, sondern nur eine persönliche Einteilung der Straßenbahnbenutzung."

Martina Dirbach hingegen hat allmählich genug vom öffentlichen Nahverkehr in Augsburg. Die Augsburgerin denkt angesichts der Entwicklung nun darüber nach, auf ein E-Bike umzusteigen. Die 30-Jährige lebt mit ihrer Familie im nordwestlichen Stadtteil Bärenkeller. Im Alltag ist sie auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen. Das Auto der Familie braucht ihr Mann für seinen Beruf dringender. Martina Dirbach arbeitet in einem Bekleidungsgeschäft in der Innenstadt nahe dem Rathausplatz. Wenn es mit den Anschlüssen nicht klappt, benötigt sie für einen einfachen Arbeitsweg 60 Minuten. Sie befürchtet, dass es mit dem nochmals reduzierten Angebot noch schlimmer werden wird.

Augsburgerin verpasst am Feierabend jetzt schon manche Anschlüsse

Dabei ärgere sie sich jetzt schon, wenn sie eine Stunde von der Arbeit in den Bärenkeller braucht. Das komme immer wieder vor. Nämlich dann, wenn etwa nach Feierabend um 19 Uhr die Tram am Rathausplatz verspätet losfahre. "Dann erwische ich den Bus an der Wertachbrücke nicht mehr. Da geht es manchmal nur um eine oder um zwei Minuten." Dann warte sie rund 17 Minuten an der Brücke auf den nächsten Bus. "Gerade in der Dunkelheit und im Winter ist das nicht besonders angenehm."

So steigen ab Januar 2023 die Preise im Augsburger Nahverkehr 1 / 7 Zurück Vorwärts Kurzstrecke: 1,80 Euro (bisher 1,60 Euro)

Kurzstrecke Kinder (6 bis 14 Jahre): 1,00 Euro (0,95 Euro)

Streifenkarte: 13,20 Euro (12 Euro)

Monatskarte (Stufe 1): 55,70 Euro (50,70 Euro)

Tageskarte (Zonen 10–20): 8,20 Euro (7,50 Euro)

Mobil-Abo 9 Uhr: 36,60 Euro (33,30 Euro)

Mobil-Abo (Zonen 10–20): 63,20 Euro (57,50 Euro)

Tagsüber würde die Verbindung meist funktionieren, in dem Fall sei sie - inklusive zehn Minuten Gehzeit von Bushaltestelle Bärenkellerschule nach Hause - eine halbe Stunde unterwegs. "Aber bei der Spätschicht oder am Samstag wird es schwierig." Gerade im Winter, wo das Bekleidungsgeschäft teilweise bis 20 Uhr abends geöffnet habe, komme der Bus nur jede halbe Stunde. Sie sorgt sich, dass sich die Situation verschärft. "Es ist einfach nervig, ich verliere nicht nur viel Zeit. Ich zahle schließlich auch 63 Euro monatlich. Davon kann ich dreimal Abendessen gehen."

"Wer soll denn bitte fahren, wenn kein Personal vorhanden ist?"

In den sozialen Netzwerken wird über die weitere Ausdünnung im Augsburger Nahverkehr reichlich diskutiert. Leserin Melli schreibt, sie arbeite im Rettungsdienst und im Schichtbetrieb. "Außerhalb der Stoßzeiten habe ich jetzt schon große Schwierigkeiten, mit den jetzt schlechten Verbindungen nach Hause zu kommen." Mitarbeiterausfälle gebe es auch in ihrer Branche. "Aber bei uns wird dann jemand um 5.50 Uhr aus dem Bett geklingelt, der sich so schnell wie möglich zur Wache begibt und den Rettungswagen besetzt..." Leserin Bianca hingegen weist darauf hin, dass das Bestandspersonal an Fahrern auch mal mit seinen Kräften am Ende sei, wenn die Schichten immer länger würden, um den Notstand aufzufangen. "Wer soll denn bitte auch fahren, wenn kein Personal vorhanden ist beziehungsweise die Leute auch mal krank werden?"

Ab kommenden Montag erfolgt der erste Schritt der weiteren Ausdünnung der Fahrpläne für Bus und Tram. Werden die Änderungen spürbar oder werden sie akzeptabel sein? Wie werden Ihre Erfahrungen sein? Schicken Sie uns gerne Ihre ersten Eindrücke an lokales@augsburger-allgemeine.de unter dem Stichwort "Nahverkehr".