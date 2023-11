Augsburg

vor 31 Min.

Ärger um Beleuchtung: Anwohner fühlen sich von der Stadt im Stich gelassen

Johann Nagy zeigt auf eine Lampe in der Leharstraße in Haunstetten. Anwohner liegen im Clinch mit der Stadt.

Plus In der Leharstraße dreht sich ein Streit um die Straßenbeleuchtung. Der Vorsitzende der Eigentümergesellschaft sagt: "Man lässt uns im Dunkeln." Die Stadt kontert.

Es ist eine Auseinandersetzung, in der sich Anwohner der Leharstraße in Haunstetten von der Stadt Augsburg im Stich gelassen fühlen. "Man lässt uns in der Leharstraße im Dunkeln", sagt Josef Keplinger. Er vertritt die Eigentümergesellschaft. Diese liegt mit städtischen Verantwortlichen im Clinch. Anwohner würden gerne die Beleuchtung der Straßenbeleuchtung auf LED-Lampen umstellen, doch da ziehe die Stadt nicht mit, sagt Keplinger. Der Streit dreht sich um die Übernahme der Kosten. Eine defekte Lampe leuchtet bereits nicht mehr. Die Stadt erläutert ihre Position.

Diese kaputte Lampe in der Leharstraße ist Stein des Anstoßes. Foto: Peter Fastl

Anwohner der Leharstraße haben vor vielen Jahren einen eigenen Verein gegründet, der für den Straßenzug zuständig ist. Für diese ungewöhnliche Konstellation gebe es eine Vorgeschichte, sagt Keplinger: "Nach Erschließung und Bebauung des Gebietes Leharstraße wurde Hauserwerbern kurz vor Beurkundung von der Stadt aufgezwungen, sich um den Unterhalt der Straße selbst zu kümmern." Zu diesem Zweck sei ein Verein gegründet worden, in dem jeder Anlieger Pflichtmitglied ist. Der Verein kümmert sich um Winterdienst, Straßenreinigung, Instandhaltung und andere Dinge, was die Straße anbelangt. 45 Mitglieder hat der Verein derzeit. An den Aufgaben habe sich gegenüber den Anfangsjahren kaum etwas geändert, so Keplinger.

