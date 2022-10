An der Brunnenbachwiese gibt es Ärger um eine beschädigte Brücke

Plus Vor über einem Jahr wurde das Brückengeländer bei den Kleingärten in Haunstetten beschädigt. Die Stadt hat einen Bauzaun aufgestellt - seitdem geschah nichts.

Die Brücke über den Brunnenbach direkt an der Kleingartenanlage Brunnenbachwiesen ist gut frequentiert. Nicht nur die rund 80 Kleingärtner überqueren sie, um zu ihren Gärten zu kommen. Regelmäßig laufen auch Grundschulklassen und Kindergartengruppen über die Steinbrücke, um einen Ausflug in den Haunstetter Wald zu machen, berichten Anlieger. Vor über einem Jahr, im Juli 2021, hat wohl ein landwirtschaftliches Fahrzeug das Geländer der Brücke auf beiden Seiten beschädigt. Die Stadt hat die Stelle mit rot-weißen Bauzäunen notdürftig gesichert - doch seitdem ist nichts mehr passiert, ärgert sich der Obmann der Kleingärtner, Horst Kapfer.