Ärger um Corona-Bonus: Uniklinik fordert Tausende Euro von Personal zurück

Ein heikler Bereich: In der Anästhesie am Uniklinikum Augsburg (UKA) arbeiten rund 100 Personen. Nun ist Streit um den Corona-Bonus entbrannt.

Plus Beschäftigte einer einzelnen Abteilung sollen Corona-Boni an die Uniklinik Augsburg zurückzahlen. Die Lage ist verzwickt. Nun laufen sogar Gerichtsverfahren.

Plötzlich, irgendwann Mitte Mai, ist dieser Brief da. Der Arbeitgeber, das Universitätsklinikum Augsburg, meldet sich bei Regina Obermayer (Name geändert). Es geht, so heißt es im Betreff, um den Pflegebonus. Nur ein paar Sätze folgen, zweimal "leider", die Rede ist von "bedauern", einem "Fehler". Und dann das, worum es wirklich geht: Die Uniklinik will Geld zurück – und zwar weit mehr als 2000 Euro. Geld, das eigentlich als Anerkennung für all die Strapazen der Corona-Pandemie gedacht war. Geld, das nun zum erbitterten Streitfall geworden ist zwischen dem größten Krankenhaus der Region und Teilen seiner Belegschaft.

Der Brief, der unserer Redaktion vorliegt, ging an 13 UKA-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – alle in der Anästhesie tätig. Der 24 Stunden betriebene Bereich umfasst eigentlich rund 100 Personen, die sich die Arbeit aufteilen: Die einen haben ihren Schwerpunkt im OP. Die anderen, deutlich weniger, kümmern sich um den Aufwachraum. Die Übergänge zwischen beiden Bereichen, so heißt es unter Mitarbeitern, sind fließend – zwar wird das Personal formell den jeweiligen Schichten zugeteilt, grundsätzlich werde aber jeder und jede in beiden Bereichen eingesetzt, bei Ausfällen wird auch spontan gewechselt. Ein Team. Auch in der Pandemie.

