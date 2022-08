Ärger um kaputte Fenster im Augsburger Maria-Theresia-Gymnasium

Plus Die Baustelle der Staatsbibliothek macht Sorgen. Schon jetzt ist der Lärm teilweise kaum auszuhalten. Die Schulleitung rechnet mit weiteren Unannehmlichkeiten.

Schulen, die Geld für außerplanmäßige Wünsche von der Stadt wollen, tun sich gerade schwer. Mit Hinblick auf den hohen Sanierungsbedarf nahezu aller Augsburger Schulen, lehnt die Verwaltung solche Anliegen zumeist kategorisch ab. Es wird streng nach einer Prioritätenliste vorgegangen. Elternbeirat, Förderverein und Schulleitung des Maria-Theresia-Gymnasiums (MTG) wünschen sich jedoch dringend, dass die maroden Fenster zur Baustelle der Staatsbibliothek hin ausgetauscht werden. Doch trotz starker Beeinträchtigungen des Unterrichts in den betroffenen Klassen macht ihnen Bürgermeisterin und Schulreferentin Martina Wild (Grüne) keine Hoffnungen.