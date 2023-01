Ärger um Rathaus: Für Neujahrsempfänge sind klare Regeln nötig

Plus Die Einzelkämpfer im Stadtrat sehen den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Darüber kann man diskutieren. Das eigentliche Problem liegt aber an anderer Stelle.

Die sauberste Lösung für Neujahrsempfänge im Rathaus wäre, dass alle Miete an die Stadt Augsburg zahlen müssen, egal ob Fraktion oder Einzel-Stadtratsmitglied. Über die Höhe müsste man sich noch unterhalten, aber die bisherige Verfahrensweise sorgt absehbar für Probleme. Es geht zum einen um die Frage der Gerechtigkeit zwischen Fraktionen und einzelnen Stadträten. Ist es in Ordnung, dass diejenigen, die ohnehin schon viel Einfluss haben, Öffentlichkeitsarbeit mit städtischen Geldern machen dürfen, während die Einzelkämpfer leer ausgehen?