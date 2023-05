Augsburg

Ärger um "Sommer am Kiez": Band sagt ab und erhebt schwere Vorwürfe

Der Auftritt der umstrittenen Punk-Band "BRDigung" (links) bei "Sommer am Kiez" in Augsburg sorgt für Aufsehen. Der Name der Gruppe ist inzwischen von den Plakaten gestrichen.

Plus Eine Band verzichtet auf ihren Auftritt bei "Sommer am Kiez" in Augsburg – und wirft anderen Gruppen vor, fragwürdige Inhalte zu verbreiten. Der Veranstalter reagiert.

Schwarz-rot gehaltene Banner und Plakate sind derzeit im Stadtgebiet zu sehen. Mal groß, mal klein stehen dort viele Namen, die Anhängerinnen und Anhängern von Punk und Rock ein Begriff sein dürften: "J.B.O." zum Beispiel oder "Itchy" oder "Takida". Nur an zwei Stellen prangen Leerstellen, schwarzes Klebeband überdeckt die Großbuchstaben. Bis vor Kurzem waren dort die Namen zweier Bands lesbar, die bald wie all die anderen bei der Augsburger Konzertreihe "Sommer am Kiez" auftreten sollten. Doch die eine Gruppe hat wegen der anderen abgesagt – mit Vorwürfen, die nun für Aufsehen sorgen.

Ursprünglich sollte die Band "Drei Meter Feldweg" am 8. Juli auftreten, als Vorband von "Die Kassierer". Ende April sagte sie jedoch ab – und veröffentlichte die Begründung im sozialen Netzwerk Facebook: "Wir haben uns dazu entschieden, unseren Auftritt beim Sommer am Kiez in Augsburg abzusagen", heißt es dort. Grund sei "ein Teil des Line-ups, mit dem wir schlichtweg nicht auf der gleichen Bühne stehen wollen." Zwar handle es sich bei "Sommer am Kiez" um eine Reihe an unabhängigen Veranstaltungen. Doch es fühle sich falsch an, "mit Bands, die sexistische, teilweise antisemitistische Texte und Verschwörungstheorien verbreiten, in einem Atemzug genannt zu werden und auf den gleichen Plakaten zu stehen".

