Ärger um Überstunden-Forderung: Stadtspitze verteidigt Arbeitskonten

Plus Wie konnte der Baureferent 4500 Überstunden anhäufen? Die Augsburger Verwaltung setzt bewusst auf flexible Lösungen. Doch bei der Zeiterfassung stehen Änderungen an.

Wie viele Überstunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Augsburg? Die Debatte um rund 4500 Stunden Mehrarbeit, für die Baureferent Gerd Merkle rückwirkend über 200.000 Euro fordert, lenkt den Blick nun auch auf die gesamte Verwaltung. Rund 6800 Menschen stehen auf der Gehaltsliste der Stadt, sie alle können Überstunden auf Langzeitkonten sammeln. Bis Dezember 2020 sind so laut Stadt insgesamt 376.657 Stunden zusammengekommen. Personalreferent Frank Pintsch sieht dadurch "im Grundsatz kein großes Überstundenproblem". Dennoch soll die Arbeitszeiterfassung nun auf neue Beine gestellt werden.