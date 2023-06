Augsburg

18:23 Uhr

Ärger um Verkehr im Spickel: "Es staut sich jetzt zu jeder Tageszeit"

Das Provisorium (rechts) ist in der Hofrat-Röhrer-Straße weg: Jetzt staut es sich wieder viel stärker im Kreuzungsbereich.

Plus Anwohner, Kunden und Politiker ärgern sich über die Situation in der Hofrat-Röhrer-Straße. Eine Autofahrerin sagt: "Es ist ein Fiasko."

Von Michael Hörmann

Die Hofrat-Röhrer-Straße im Augsburger Stadtteil Spickel hat sich zur Staufalle entwickelt. Wer auf die Inverness-Allee, auch Schleifenstraße genannt, einbiegen möchte, braucht Geduld. 15 Fahrzeuge stehen zum Beispiel am Donnerstagmittag in der Schlange, der Rückstau reicht bis zum Aldi-Parkplatz und teils darüber hinaus. Eine geänderte Verkehrsregelung führt für Anwohner, Kunden und Ausflügler zu Verschlechterungen. "Es ist ein Fiasko", sagt Daniela Gastl, die im Supermarkt einkauft. "Es staut sich jetzt zu jeder Tageszeit", sagt Patrick Engmann, Filialleiter von Aldi in der Hofrat-Röhrer-Straße. Stadträte aus dem Regierungslager und der Opposition drängen die Verwaltung, möglichst schnell Abhilfe zu schaffen.

Beim Aldi in der Hofrat-Röhrer-Straße kommt es ebenfalls zu Staus. Foto: Silvio Wyszengrad

Ausgelöst hat den Ärger eine Baumaßnahme, die von der Stadt veranlasst wurde. An der Kreuzung Hofrat-Röhrer-Straße, Inverness-Allee wurde vor Kurzem ein Provisorium zurückgebaut. Mehr als drei Jahre lang war es möglich, dass Autofahrer auf einer Art Behelfsspur rechts abbiegen konnten. Das geht nicht mehr. Man reiht sich gemeinsam auf einer Spur ein. Staus sind die Folge.

