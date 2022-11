Augsburg

11:55 Uhr

Ärger und hohe Kosten: So oft werden in Augsburg Poller gerammt

Plus Vor allem in der Augsburger Altstadt werden die Poller regelmäßig gerammt. Trotzdem sind die Pfosten nach Ansicht des Tiefbauamts alternativlos.

Von Max Kramer

An einem Morgen unter der Woche steht ein Mann an der Ecke Weiße Gasse/Pfladergasse und richtet sein Smartphone auf schiefes Gestein. "Es ist schon wieder passiert", sagt er und lacht. Die Stelle liege auf dem Weg zu seiner Arbeit – und so werde er, so wie jetzt, regelmäßig Zeuge an- oder umgefahrener Granitpoller. Mit seinem Foto wolle er den Unfall der Stadt melden, das sei hier bestimmt alle zwei Wochen der Fall. Auch der wenige Meter entfernte Poller vor einer Eisdiele werde regelmäßig "Opfer". Dann geht der Mann weiter, er muss in die Arbeit. Am Abend steht der Poller wieder aufrecht da.

