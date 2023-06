Augsburg

Stadt Augsburg baut Provisorium im Spickel zurück und erzeugt mehr Staus

Man erkennt noch gut, an welcher Stelle das Provisorium zurückgebaut wurde. In der Hofrat-Röhrer-Straße im Spickel kommt es jetzt wieder zu langen Staus, weil das Rechtsabbiegen anders geregelt ist.

Plus Im Spickel gibt es Ärger, weil eine funktionierende Verkehrslösung in der Hofrat-Röhrer-Straße gekappt wurde. Augsburgs Baureferent erläutert die Gründe. Er macht Hoffnung.

Von Michael Hörmann

Im Spickel rumort es bei Anwohnern. Viele Autofahrer, die Zoo und Botanischen Garten ansteuern, verstehen die Welt ebenfalls nicht mehr. Die Stadt Augsburg hat eine funktionierende Verkehrslösung ohne jedwede Vorwarnung kaltgestellt. Es geht um die Einfahrt von der Hofrat-Röhrer-Straße in die Inverness-Allee, die mancher unter der Bezeichnung Schleifenstraße besser kennt. Es gab ein Provisorium für Rechtsabbieger, das jetzt beseitigt ist. Anwohnerin Barbara Dierig ist jedenfalls entsetzt: "Es erfolgte ein Rückbau mit dem Resultat langer Staus zu jeder Tageszeit." Auch im SPD-Ortsverein regt sich Ärger. "Die neuen Staus bremsen nun auch den 32er-Bus und somit die ÖPNV-Anbindung des gesamten Viertels und des Zoos aus", sagt Andreas Steinborn. Die Stadt Augsburg möchte die Situation verbessern. Eine schnelle Lösung wird es jedoch nicht geben.

Ärger über Stadt Augsburg: Baureferent Kercher erinnert an Vorgeschichte

Baureferent Steffen Kercher erinnert an die Vorgeschichte. Im Jahr 2019 sei mit der Erneuerung der Brücke der Siebentischstraße über den Kaufbach begonnen worden. Aufgrund der Arbeiten musste die Kaufbachbrücke halbseitig gesperrt werden. "Nur noch der von der Friedberger Straße in den Spickel einfahrende Verkehr konnte aufrechterhalten werden, für den ausfahrenden Verkehr wurde eine Umleitung über die Hofrat-Röhrer Straße eingerichtet", so Kercher. Damit der Knoten mit der Inverness-Allee die zusätzlichen Verkehrsmengen abwickeln konnte, sei eine provisorische Rechtsabbiegespur von der Hofrat-Röhrer-Straße in die Inverness-Allee eingerichtet worden. Viele, die die Situation vor Ort kennen, bestätigen, dass die Verkehrslösung funktionierte.

