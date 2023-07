Ärger vor Nachtclub in Lechhausen: Junge Männer geraten in Schlägerei

Zwei junge Männer geraten im Nachtleben von Augsburg aneinander. Es bleibt nicht bei einem Wortgefecht. Beide müssen ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 19-Jähriger und ein 18-Jähriger haben sich am Sonntag im Partnachweg in Lechhausen eine Schlägerei geliefert. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten gegen 5.30 Uhr wegen einer körperlichen Auseinandersetzung vor einem örtlichen Nachtclub gerufen. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge waren die beiden jungen Männer in Streit geraten und hatten sich anschließend gegenseitig ins Gesicht geschlagen. "Beide Männer wurden anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht", heißt es von der Polizei, die nun wegen Körperverletzung gegen die beiden ermittelt. (jaka)