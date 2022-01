Augsburg

07:00 Uhr

Stadt Augsburg erstattet Anzeige wegen Stadtrats-Aufzeichnung bei Youtube

Plus Unbekannte haben einen Mitschnitt des Livestreams aus dem Augsburger Stadtrat bei Youtube veröffentlicht. Die Stadt hat mit einer Anzeige reagiert.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg hat Strafanzeige erstattet, nachdem im Nachgang zur Stadtratssitzung vom 16. Dezember ein Video-Mitschnitt der Sitzung bei Youtube aufgetaucht ist. Man habe auch einen Löschungsantrag bei der Video-Plattform gestellt. "Trotz mehrfacher Mahnungen haben wir von Youtube bisher lediglich Eingangsbestätigungen erhalten, was unbefriedigend ist. Aber wir bleiben dran", so die Stabsstelle Recht in der Stadtverwaltung. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen