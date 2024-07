Ärger zwischen Radlern und Fußgängern muss nicht sein

Was sich teilweise auf Uferwegen zwischen Radfahrern und Fußgängern abspielt, spottet jeder Beschreibung. Lastenräder donnern mit unvermindertem Tempo an Fußgängern vorbei, sportliche Mountainbiker kurven zwischen Müttern, Kindern und Hunden hindurch. Und wenn ein Fußgänger es wagt, etwas zu sagen oder den Weg gar so zu nutzten, dass Radfahrer gezwungen werden, abzubremsen, dann hört man teils wüste Beschimpfungen.

