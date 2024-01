Ärzte an Augsburger Uniklinik treten in Warnstreik

Am Dienstag ist mit Einschränkungen an der Augsburger Universitätsklinik bei verschiebbaren Eingriffen zu rechnen. Die Notfallversorgung soll aufrecht erhalten werden.

Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund kündigt für Dienstag, 30. Januar, einen Warnstreik an den Universitätskliniken, darunter auch in Augsburg, an. Es werde an der Uniklinik in Augsburg zu Einschränkungen kommen, beispielsweise bei nicht dringlichen, verschiebbaren Operationen. Um die Notfallbehandlung zu gewährleisten, biete man Gespräche über Notdienstvereinbarungen an. Seitens der Uniklinik gab es am Freitag zunächst keine Informationen über den Stand der Gespräche und die voraussichtlichen Auswirkungen.

Die Gewerkschaft fordert eine bessere Bezahlung der Nacht- und Wochenendarbeit sowie Begrenzungen beim Schichtdienst. Gefordert werden angesichts der Preissteigerungen 12,5 Prozent mehr Gehalt bezogen auf ein Jahr sowie höhere Zuschläge für Nacht- und Wochenendarbeit. Gerade das Personal an Universitätskliniken sei hoch belastet. Zudem werde zunehmend reguläre Klinikarbeit in Tagesrandzeiten verlegt, weil die Krankenhäuser nicht ausreichend Stellen besetzt haben. (skro)

