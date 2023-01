afa, Immobilien und E-Autos: Neues Messe-Trio will die Menschen anlocken

Plus Anfang Februar finden in Augsburg drei Messen gleichzeitig statt - darunter eine verkleinerte afa. Die Messemacher versprechen sich davon viel.

Vom 3. bis 5. Februar findet in Augsburg wieder die Verbraucherschau afa statt. Doch diesmal ist einiges anders. Statt fünf dauert die afa nur noch drei Tage, sie belegt auf dem Messegelände nur zwei statt zuletzt sieben Hallen - und sie wird von den Immobilientagen und der neuen E-Auto-Messe Volt flankiert. Gründe für den Zusammenschluss sind die schwierige wirtschaftliche Lage und der Personalmangel, der es Ausstellern teils unmöglich macht, einen Messestand länger zu betreiben. Mit dem Messe-Trio habe man daher ein neues Format geschaffen, um Gästen ein interessantes und attraktives Angebot präsentieren zu können, sagen die Veranstalter. Es sei kein Kompromiss, sondern die Lösung eines aktuellen Problems - und für die afa die Chance, schwierige Zeiten zu überstehen.