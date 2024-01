Augsburg

18:10 Uhr

Afa, Immobilientage, Volt: Das Messetrio erwartet rund 30.000 Gäste

Plus Die Verbraucherschau afa hat sich mit den Immobilientagen und der Volt zusammengeschlossen. Eine Entwicklung, die nicht ungewöhnlich ist. Was Gäste erwartet.

Von Andrea Wenzel

Die Frühjahrsausstellung afa ist in Augsburg Tradition. Lange füllten Aussteller nahezu alle Hallen auf dem Augsburger Messegelände, neun Tage lang konnten Besucherinnen und Besucher – zu Spitzenzeiten um die 90.000 Gäste – mehrere Modelle an Gurkenhobeln testen, sich über neue Reiseziele informieren oder Gartentrends kennenlernen. Doch das Format hatte sich zuletzt überholt, die Besucherzahlen waren deutlich rückläufig, dann kam auch noch Corona. 2023 hat sich der Veranstalter Afag aus Nürnberg daher dafür entschieden, die afa mit zwei anderen Messen zusammenzuschließen. Gemeinsam mit den bereits etablierten Immobilientagen und der neuen Messe für E-Mobilität, Volt, bildet man nun ein Messetrio, das von 2. bis 4. Februar zum zweiten Mal gemeinsam das Messegelände in Augsburg bespielt. Eine Entwicklung, die nicht ungewöhnlich ist.

"Für Endverbrauchermessen ist die Erholung nach Corona deutlich schwerer, als für andere Messeformate", erzählt Steffen Schulze, Sprecher des Verbands der deutschen Messewirtschaft, Auma. Gäste kämen langsamer zurück, sie hätten während der Pandemie gelernt, dass es viele Produkte auch online gibt. Dazu käme die Unsicherheit der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung und ein verändertes Verhalten. "Früher wurde ein Messebesuch zwei oder drei Monate im Voraus geplant und Tickets gekauft. Heute wird viel kurzfristiger entschieden." Das mache es auch für Messeveranstalter schwieriger in der Planung.

