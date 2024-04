AfD baut Infostand vorzeitig ab: Demozug gegen rechts fällt aus

Weil die AfD ihren Infostand in Lechhausen am Samstag kurz vor Beginn einer Demo aufgelöst hat, zogen die Demonstranten unverrichteter Dinge wieder ab.

Nachdem die AfD-Stadtratsfraktion aktuell mit Infoständen in den Stadtteilen unterwegs ist, hatten Mitglieder des offenen antifaschistischen Treffens für Samstag parallel zu einem Demozug in Lechhausen aufgerufen. Man wolle es nicht bei Menschenketten und Lichtermeeren belassen, sondern Flagge zeigen, wenn die AfD vor Ort sei, hießt es dazu im Vorfeld. Mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei hatten sich deshalb am Samstagmittag in der Nähe des AfD-Stands am Schlössle positioniert. Und konnten bald wieder abziehen.

AfD baut Infostand ab: Demo fällt aus

Weil die AfD, die ursprünglich bis 15 Uhr vor Ort präsent sein wollte, schon um 12 Uhr, pünktlich zum geplanten Beginn des Protests, den Stand abbaute, entschieden sich die rund 20 erschienenen Demonstranten, die sich in der Nähe des Kriegerdenkmals gesammelt hatten, dafür, die Aktion abzublasen. Ein Sprecher des offenen antifaschistischen Treffens erklärte, die Demo sei kurzfristig als Testlauf anberaumt worden. Dass die AfD ihren Stand vorzeitig abgebaut habe, sehe man als Erfolg. Auch in den kommenden Wochen wolle man aktiv in die Stadtteile gehen, in denen die AfD um Wähler wirbt, und ein Zeichen gegen rechts setzen. (gau)