AfD feiert beim Frühjahrsempfang ihr Augsburger Wahlergebnis

Die Augsburger AfD-Stadtratsfraktion hat - begleitet von einer Gegendemonstration - am Samstag im Kongress am Park ihren Frühjahrsempfang abgehalten. Fraktionsvorsitzender Raimond Scheirich, der auch in den kommenden Bundestag einziehen wird, erklärte die AfD angesichts ihres Ergebnisses von 17,5 Prozent bei den Zweitstimmen bei der Bundestagswahl vor zwei Wochen zur „Volkspartei“ in Augsburg. Man sei zweitstärkste Kraft geworden und habe - trotz des Promibonus von Claudia Roth - die Grünen hinter sich gelassen. „Die Kulisse spricht für sich“, so Scheirich zum bisher besten Ergebnis der AfD bei Wahlen in Augsburg.

Vor der Halle protestierten rund 120 Demonstranten

Begleitet wurde die Veranstaltung von einem lautstarken Protestzug mit rund 120 Teilnehmern, der bereits am Nachmittag in der Innenstadt aufgebrochen war. Kurzzeitig kam es deswegen zu Verkehrsbehinderungen. Anlässlich des Weltfrauentags demonstrierten die Teilnehmer gegen Frauenfeindlichkeit und Rassismus - genau dafür stehe die AfD. Man wolle klar machen, dass „die AfD keine Politik für uns Beschäftigte, Frauen und Migrant:innen macht, sondern für Sozialabbau, Krieg und Rechtsruck steht“, hieß es in einem Aufruf der Demo, die von Organisationen aus dem linken Spektrum getragen wurde.

Icon Vergrößern Vor dem Kongress am Park zogen rund 120 Menschen auf, die zum Weltfrauentag gegen das Patriarchat und Faschismus demonstrierten. Foto: Klaus Rainer Krieger Icon Schließen Schließen Vor dem Kongress am Park zogen rund 120 Menschen auf, die zum Weltfrauentag gegen das Patriarchat und Faschismus demonstrierten. Foto: Klaus Rainer Krieger

Scheirich sprach von Hass und Hetze, die der „Antifa-Mob“ verbreite. Unter anderem riefen die Demonstranten „Ganz Augsburg hasst die AfD“. Abgesehen von verbalen Geplänkeln und einem skurrilen Aufmarsch zweier AfD-Roboterhunde mit Deutschlandfähnchen, die, teils in Angriffspose, vor dem Absperrgitter zu den Demonstranten patrouillierten, blieb es vor der Halle ruhig. In der Maximilianstraße war es dagegen zu einem Zwischenfall gekommen. Dort hatte eine Frau den „Wolfsgruß“ - das Erkennungszeichen der nationalistischen türkischen „Graue Wölfe“-Bewegung - gezeigt und damit die Demonstranten provoziert. Sie wurde von Polizisten weggeführt.

Kritik an Unterstützung für „Bündnis für Menschenwürde“

Die AfD, sagt Scheirich, sei die einzige Kraft im Land, die sich dem „Irrsinn entgegenstellt, linksgrün-woke Organisationen mit Steuergeldern durchzufüttern“. Damit spielte er auf die kürzlich im Stadtrat verabschiedete Resolution zur Stärkung des Gemeinnützigkeitsrechts an (wir berichteten). Dass ein Verein wie das „Bündnis für Menschenwürde“ von der „grünen Oberbürgermeisterin mit CSU-Parteibuch“ unterstützt werde, sei nicht hinnehmbar, sagt Scheirich. Und teilte just an dem Abend, an dem in Berlin die Sondierungsgespräche abgeschlossen wurden, auch gleich noch gegen die Partei von Friedrich Merz aus: „Die Union ist abgewrackt, die ändern ihre Meinung häufiger als die ihre Unterhosen wechseln.“ Diese Erkenntnis sei für Volker Ullrich erst mit der Wahl gekommen.

Es blieb bei diesem kurzen Ausflug in die Augsburger Politik an diesem Abend. Denn mit dem Gastredner Petr Bystron, der für die AfD im Europaparlament sitzt und sich im vergangenen Jahr Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche gegenübersah, wurde es im Anschluss weltpolitisch. Das, was nach dem Amtsantritt Trumps gerade in den USA passiere, sei nicht nur für Deutschland, sondern auch für die AfD von Bedeutung, so Bystron. „Trump ist die Zukunft“, rief er den Gästen im Kongress am Park zu. Die antworteten mit begeistertem Spontanapplaus sowie „USA, USA“-Rufen und schwenkten dabei Deutschland-Fähnchen, bevor zum Abschluss noch der Augsburger AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Jurca zu Wort kam. Er kritisierte in seiner Rede vor allem die hohen Ausgaben für Asyl und Migration in Bayern, die zu Lasten der Familien gingen. Und forderte, dass wieder „christliche Werte“ in die Köpfe im Parlament und in der Regierung zurückkehren müssten.