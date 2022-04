Augsburg

vor 2 Min.

AfD kritisiert die Maskenpflicht in städtischen Gebäuden

Die Stadt Augsburg behält die Maskenpflicht in Ämtern bei, hier der Eingang zum Verwaltungsgebäude am Rathausplatz.

Plus Andreas Jurca, Fraktionsvorsitzender der Augsburger AfD, hält die Regelung für ein Unterlaufen der staatlichen Corona-Lockerungen in Augsburg. Er droht sogar mit Klage.

AfD-Fraktionsvorsitzender Andreas Jurca kritisiert, dass die Stadt vorläufig an der Maskenpflicht in städtischen Gebäuden festhält, indem sie diese über das Hausrecht durchsetzt. Wenn der Staat keine entsprechenden Maßnahmen mehr vorsehe, solle die Stadt diesen Kurs nicht mithilfe des Hausrechts untergraben, so Jurca.

