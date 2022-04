Aggressive Jugendliche ziehen randalierend durch die Augsburger Innenstadt

Ein 22-Jähriger reagiert an Karfreitag auf eine Polizeikontrolle so aggressiv, dass er im Arrest landet.

Von Osterfrieden oder Karfreitagsruhe keine Spur: Anwohner beobachteten am Karfreitag, kurz nach 2 Uhr morgens, eine Gruppe von fünf jungen Männern, die randalierend durch die Barfüßerstraße zogen und verschiedene Gegenstände – unter anderem einen Mülleimer der Stadt Augsburg – beschädigten. Als die jungen Männer laut Polizei bemerkten, dass eine Streife sie kontrollieren wollte, flüchteten sie.

Zwei der jungen Männer, ein 19- und ein 22-jähriger Augsburger, konnten in unmittelbarer Nähe gestellt werden. Der 22-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv und uneinsichtig, setzte sich gegen die vorläufige Festnahme zur Wehr und drohte den eingesetzten Polizisten. Deshalb wurden sie in Gewahrsam genommen, die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme an. Der junge Mann verbrachte die Restliche Nacht im Arrest des Polizeipräsidiums. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern dauern laut Auskunft der Polizei an. (nip)